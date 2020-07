Xiaomi Ecosystem - relacja z premiery nowych Smart urządzeń

Xiaomi zorganizowało konferencję prasową. Tym razem zobaczyliśmy najnowsze urządzenia systemowe. Chińczycy rozwijają system Xiaomi Ecosystem.

Xiaomi zorganizowało specjalną konferencję prasową. Przedstawiciele firmy twierdzą, że potrzeba zorganizowania specjalnego eventu powstała w związku z pandemią koronawirusa, która zupełnie zmieniała postrzegania świata. Zbiegło się to w czasie z dziesięcioleciem istnienia Xiaomi na rynku. W dobie pandemii Xiaomi przekazało ponad do ponad 35 krajów.

Na dzisiejszym wydarzeniu Xiaomi skupia się prezentacji nowych produktów z rodziny Xiaomi Ecosystem.

Po raz pierwszy od początku istnienia firmy Xiaomi zanotowało 50% przychodu poza Chinami.

Chińczycy wprowadzili na przestrzeni ostatnich lat wiele różnych produktów. Obecna wizja firmy zakłada, że najważniejszym elementem całego systemu jest smartfon. To najbardziej osobiste urządzenie, które zawsze mamy przy sobie. Kolejne elementy są dodatkami do ekosystemu. W chwili obecnej w 2020 roku na rynku mamy ponad 250 milionów urządzeń IoT podłączonych do internetu.

Xiaomi dostarcza na rynek najwięcej urządzeń ubieranych. Firma znajduje się na liście 5 największych dostawców telewizorów pomimo tego, że pierwsze modele pojawiły się na rynku zaledwie kilka lat temu.

Xiaomi jest obecnie największym producentem urządzeń IoT (internetu rzeczy). Wizja firmy zakłada dalszy rozwój ekosystemu.

Chiński producent zapowiada dalszą ekspansje na rynku Smart Home. Cały ekosystem może być zarządzany przy wykorzystaniu asystentów głosowych - Asystenta Google oraz Amazon Alexa. Oczywiście zarządzanie cały czas odbywa się za pośrednictwem aplikacji Mi Home.

Xiaomi prezentuje kilka nowych produktów AIoT należących do ekosystemu Xiaomi Ecosystem.

Chińczycy po raz kolejny prezentują Mi Band'a 5. Tym razem mowa o premierze wersji globalnej, która pojawi się również w naszym kraju. Urządzeni posiada ekran AMOLED o przekątnej 1,1 cala oraz baterię pozwalająca na 14 dni pracy bez konieczności doładowywania. Nie zabrakło ponad 65 tarczy zegarka oraz większej ilości powiadomień na ekranie. Xiaomi przypomina również o nowej aplikacji treningowej z wiekszą ilością zaprogramowanych treningów. Xiaomi Mi Band 5 wyceniono na 39,99 Euro. W przedsprzedaży opaska sprzedawana będzie 5 Euro taniej.

Kolejnym produktem są nowe słuchawki True Wireless. Na rynku pojawią się Mi True Wirleess 2 Basic, które mają być tanimi słuchawkami do codziennego użytkowania. W środku znajdziemy 14,2 mm przetworniki - takie same, jak w AirPods'ach 2. Słuchawki zintegrowano z MIUI. Pierwsze parowanie wygląda podobnie, jak w AirPods'ach. Wystarczy otworzyć etui ładujące i odblokować smartfona.

Mi True Wireless 2 Basic posiadają czujniki przewodzenia kostnego - słuchawki automatyczne zatrzymują odtwarzanie po wyjęciu z ucha i uruchamiają odtwarzanie ponownie po włożeniu słuchawek do uszu. Słuchawki posiadają podwójny mikrofon, który ma zapewnić odpowiednią jakość rozmów. Każda słuchawka posiada dwa mikrofony - na dolnej części obudowy oraz koło przetwornika. Jeden z mikrofonów odpowiada za tłumienie dźwięków otoczenia.

Słuchawki Mi True Wireless 2 Basic działać będą nawet 20 godzin. Na pojedynczym ładowaniu muzyki posłuchamy przez 5 godzin. Słuchawki ładowane są za pośrednictwem USB Typu C.

Słuchawki wyceniono na 39,99 Euro - tyle samo, co opaskę Mi Band 5. W przedsprzedaży można je kupić aż 10 Euro taniej.

Xiaomi jest największym producentem hulajnóg elektronicznych, co jest widoczne w największych miastach na całym świecie. Firma prezentuje Mi Electric Scooter Pro 2 z zasięgiem 45 km na pojedynczym ładowaniu. Hulajnoga została przetestowana przez TUV Rheinland i otrzymała stosowny certyfikat. Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 posiada dwa hamulce tarczowe - przedni oraz wolny. Zmodyfikowano również nieco opony tak, aby oferowały lepszą przyczepność na piachu.

Mi Electric Scooter 2 posiada oświetlenie z przodu, z tyłu oraz odblaskowe naklejki na kołach. Hulajnoga nadal posiada system szybkiego składania.

Najnowszą hulajnogę wyceniono na 499 Euro.

Razem z Mi Electric Scooter 2 zaprezentowano Mi Electric Scooter 1S. Ulepszona wersja znanej nam hulajnogi oferuje zasięg 30 km i ma silnik słabszy o 50 W. Cena to 399 Euro.

Pojawi się również specjalna, limitowana wersja Mi Electric Scooter 2 opracowana z Mercedesem i Petronas.

Xiaomi prezentuje Mi TV Stick - nową przystawkę z systemem operacyjnym Android TV. Przystawka wyświetla obraz w rozdzielczości 1080p i jest tańszą alternatywą dla Mi Box. Mi TV Stick posiada wbudowanego Chromecast'a oraz dostarczany jest z pilotem na Bluetooth. Za wydajność odpowiada czterordzeniowy procesor z 1 GB pamięci operacyjnej. Cena to 39,99 Euro.

Chińczki producent prezentuje również 34 calowy monitor dla graczy. Xiaomi Mi Curved Monitor oferuje rozdzielczość WQHD oraz 144 Hz odświeżanie. Proporcje to 21:9. Nie zabrakło wsparcia dla AMD FreeSync Premium. Na pokładzie znalazło się miejsce dla 2 portów HDMI oraz 2 portów DisplayPort. Cena to 399 Euro.

Xiaomi po raz kolejny pokazuje najtańsze smartfony z rodziny Redmi 9. Chińczycy chwalą się, że Redmi 9 jest pierwszym prawdziwie budżetowym smartfonem z ekranem o rozdzielczości Full HD+. Na pokładzie znalazło się miejsce dla czterech aparatów. Cena Redmi 9 w wersji globalnej to 149 Euro za wersję 3 GB/32 GB oraz 169 Euro za wersję 4 GB/64 GB.

Kolejnym smartfonem jest Redmi 9C. Tańsza wersja ma trzy aparaty, ekran o przekątnej 6,53 cala z niewielkim wycięciem oraz procesor Helio G35. Cenę Redmi 9C ustalono na 119 Euro za wersję z 2 GG/32 GB. Pojawi się również wersja 3 GB/64 GB za 139 Euro.

Ostatnim urządzeniem jest Redmi 9A. To najtańszy smartfon z serii. Wyposażono go w procesor MediaTek Helio G25 oraz ekran o przekątnej 6,53 cala. Z tyłu znajdziemy tylko jeden, 13 MP aparat. Cenę ustalono na 99 Euro za wersję 2 GB/32 GB.