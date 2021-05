Xiaomi HyperCharge. Ładowanie do pełna w 8 minut!

Xiaomi opracowało nową technologię super szybkiego ładowania przewodowego i bezprzewodowego. Rozwiązanie HyperCharge zostawia konkurencje daleko z tyłu. Kiedy HyperCharge trafi do pierwszych smartfonów?

Chińczycy od wielu lat intensywnie angażują się w produkcję i projektowanie systemów szybkiego ładowania do smartfonów. Xiaomi opracowało już ładowarki bezprzewodowe o mocy 50 W oraz systemy ładowania przewodowego, które przekraczają barierę 100 W.

Xiaomi HyperCharge

Teraz czas na zupełnie nowe rozwiazanie, które zostawia konkurencje daleko w tyle. Mowa o systemu ładowania Xiaomi HyperCharge. Rozwiazanie to pozwoli naładować urządzenie do pełna w czasie od 8 do 15 minut.

Po Xiaomi Mi 10 Ultra ze 120 W systemem ładowania czas na kolejny krok milowy.

Xiaomi zaprezentuje dziś technologie HyperCharge. Z aktualnie posiadanych informacji pozwoli ona na ładowanie bezprzewodowe o mocy 120 W oraz ładowanie przewodowe o mocy 200 W.

Dzięki specjalnej ładowarce o mocy 200 W ładowanie smartfona od 0% do 100% ma trwać zaledwie 8 minut. Taki sam proces z wykorzystaniem ładowania bezprzewodowego zajmie nam zaledwie kwadrans.

Technologie Xiaomi HyperCharge zaprezentowano z wykorzystaniem zmodyfikowanego Xiaomi Mi 11 Pro. Smartfon otrzymał akumulator o pojemności 4000 mAh.

W chwili obecnej nie wiadomo kiedy technologia trafi do urządzeń sprzedawanych w sklepach. Prawdopodobnie Xiaomi potrzebuje jeszcze sporo czasu na udoskonalenie oraz optymalizację rozwiązania HyperCharge.

Źródło: slashgear.com