Xiaomi MI Smart Air Fryer frytkownica z Lidla - czym jest i czy warto kupić?

W nowej ofercie Lidla pojawiły się produkty Xiaomi, w tym nowoczesna frytkownica Xiaomi MI Smart Air Fryer. Sprawdzamy, jakie funkcje posiada i czy warto zdecydować się na zakup.

Oferta Lidla coraz bardziej zaskakuje. W dziale z elektroniką możemy znaleźć ogromny wybór urządzeń znanych marek - w tym tygodniu do oferty dołączyły produkty firmy Xiaomi. W sklepie Lidl Online znajdziemy na ten moment trzy produkty: odkurzacz pionowy Xiaomi Mi BHR4636GL, opaskę Xiaomi Smartband Mi Band 5 oraz frytkownicę na gorące powietrze Xiaomi MI Smart Air Fryer. Najbardziej zaciekawiło nas ostatnie z wymienionych urządzeń, dlatego przyglądamy się, czym się charakteryzuje i jakie funkcje posiada.

Xiaomi MI Smart Air Fryer frytkownica na gorące powietrze

To urządzenie, które umożliwia smażenie, odmrażanie, fermentowanie i pieczenie potraw na mniejszej ilości tłuszczu, za pomocą gorącego powietrza. Poza tym, specjalny wkład umożliwia grillowanie, a poziom niskiej temperatury idealnie nadaje się do suszenia owoców oraz wytwarzania jogurtu. Temperaturę można regulować w zakresie od 40 do 200℃. Jak zapewnia producent, olej znajdujący się wewnątrz potrawy jest dokładnie wysmażany przez 360-stopniowy obieg podgrzanego powietrza. Dzięki temu jedzenie jest równomiernie podgrzewane.

Wyświetlacz OLED (1,12 cali) informuje o ustawionej temperaturze, czasie oraz pozwala wybrać różnego rodzaju ustawienia, w zależności od przygotowywanej potrawy. Funkcja timera pozwala zaplanować posiłki z wyprzedzeniem do 24 godzin. Temperaturę można regulować obracając wyświetlacz.

Co istotne, urządzenie posiada wbudowaną łączność Wi-Fi - frytkownicę możemy obsługiwać za pomocą dedykowanej aplikacji Mi Home App, a także asystentów głosowych Asystent Google i Alexa. Oprogramowanie daje dostęp do ponad 100 prostych przepisów.

To innowacyjne urządzenie, które daje mnóstwo możliwości i z pewnością spodoba się fanom marki Xiaomi. Obecnie frytkownica Xiaomi MI Smart Air Fryer kosztuje w Lidlu 379 zł.

Dane techniczne: