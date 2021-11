Xiaomi MIUI 13 w drodze! Sprawdź czy dostaniesz aktualizację

Xiaomi testuje już stabilne wydanie MIUI 13. Aktualizacja w nadchodzących tygodniach trafi na pierwszą partię urządzeń. Mowa o co najmniej 25 smartfonach. Sprawdź czy Twój model załapał się na listę.

Xiaomi od kilku tygodni zwraca uwagę na nakładkę MIUI 13. Oficjalnie oprogramowanie nie zostało jeszcze zaprezentowane, ale sam prezes Xiaomi obiecał, że stanie się to jeszcze w tym roku. Z innych przecieków wiemy, że Xiaomi czeka z debiutem MIUI 13 do momentu prezentacji smartfonów Xiaomi 12.

MIUI 13 Źródło: notebookcheck.net

Do końca 2021 roku aktualizacja do MIUI 13 ma pojawić się na ponad 25 urządzeniach. Xiaomi ma jeszcze nieco ponad miesiąc na prezentacje nowej nakładki i udostępnienie aktualizacji. Z przecieków wiemy już, że oprogramowanie jest intensywnie testowane. Jakie smartfony mogą liczyć na aktualizację do MIUI 13 w pierwszej turze?

Zobacz również:

Listę smartfonów, które otrzymają MIUI 13 jeszcze w tym roku udostępnił Abhishek Yadav na Twitterze. Aktualizacja trafi na:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi 11

Xiaomi 11T

Xiaomi 10

Xiaomi 10T

Serię Xiaomi 9

Xiaomi Mix Alpha

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi CC9 Pro

Serię Redmi K30

Serię Redmi K40

Serię Redmi Note 11

Serię Redmi Note 10

Serię Redmi Note 9

Serię Redmi 10

Serię Redmi 9

Serię Redmi 10X

Poco M2

Poco M2 Pro

Poco X2

Poco X3

Poco X3 Pro

Poco F2

Poco F3 Pro

Poco C3

Lista oczywiście nie jest zamknięta. W przyszłości MIUI 13 powinna trafić również na inne urządzenia. Lista, która wyciekła do sieci pokrywa się z wcześniejszymi plotkami.

W dalszym ciągu nie wiemy czy MIUI 13 oparte będzie na Androidzie 12. Nowe oprogramowanie otrzyma pływające widgety, spersonalizowane powiadomienia, wirtualną pamięć RAM, inne animacje, nowy ekran AOD oraz lepsze opcje zabezpieczeń.