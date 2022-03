Xiaomi MIUI 13 w drodze! Sprawdź czy dostaniesz aktualizację [02.03.2022]

Xiaomi wydało już stabilne wydanie MIUI 13. Aktualizacja w nadchodzących tygodniach trafi na wiele urządzeń. Mowa o co najmniej 25 smartfonach. Sprawdź czy Twój model załapał się na listę.

Xiaomi wraz z premierą najnowszych flagowców z rodziny Xiaomi 12 zaprezentowało nową wersję nakładki MIUI 13 opartą na Androidzie 12. Oprogramowanie to zastępuje MIUI 12.5 Enhanced - poprawioną wersję MIUI 12, która zadebiutowała w połowie 2021 roku. Xiaomi nie zakończyło jeszcze procesu aktualizacji do MIUI 12.5 Enhanced, więc wybrane smartfony otrzymują dwie wersje nakładki graficznej w tym samym czasie. MIUI 12.5 Enhanced trafia na ostatnie smartfony z niższych segmentów cenowych, które nie dostaną MIUI 13. Najnowsza wersja nakładki jest udostępniana na flagowe modele.

Xiaomi 12 - pierwsze smartfony z MIUI 13 Źródło: mi.com

Oprogramowanie trafiło już na Xiaomi 12, a pierwsze smartfony otrzymują już aktualizację oprogramowania układowego. Pierwotne plany zakładały aktualizację 25 urządzeń do końca 2021 roku. Wiemy już, ze plan ten się nie powiódł, a wdrożenie aktualizacji jest wolniejsze, niż zakładano

Listę smartfonów, które otrzymają MIUI 13 udostępnił Abhishek Yadav na Twitterze. Aktualizacja trafi na:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi 11

Xiaomi 11T

Xiaomi 10

Xiaomi 10T

Serię Xiaomi 9

Xiaomi Mix Alpha

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi CC9 Pro

Serię Redmi K30

Serię Redmi K40

Serię Redmi Note 11

Serię Redmi Note 10

Serię Redmi Note 9

Serię Redmi 10

Serię Redmi 9

Serię Redmi 10X

Poco M2

Poco M2 Pro

Poco X2

Poco X3

Poco X3 Pro

Poco F2

Poco F3 Pro

Poco C3

Lista oczywiście nie jest zamknięta. W przyszłości MIUI 13 powinna trafić również na inne urządzenia. Lista, która wyciekła do sieci pokrywa się z wcześniejszymi plotkami.

Poniżej znajdziesz wszystkie najważniejsze informacje o MIUI 13 - od plotek, aż po wprowadzenie aktualizacji na poszczególne smartfony.

AKTUALIZACJA 02.03.2022

Xiaomi w oficjalnych mapach drogowych i komunikatach prasowych nie przedstawiło informacji dotyczących procesu aktualizacji POCO F3 do Androida 12 i MIUI 13. Tymczasem firma wprowadziła na rynek pierwszą kompilację oprogramowania opartego na Androidzie 12 z MIUI 13. System operacyjny o numerze kompilacji V13.0.3.0.SKHEUXM dostępny jest na europejskich egzemplarzach POCO F3 zapisanych do beta testów Mi Pilot. Aktualizacja waży 3,2 GB. Stabilna wersja oprogramowania zostanie prawdopodobnie udostępniona w kwietniu 2022 roku.

POCO F3 Źródło: mi-home.pl

Nową wersję MIUI 13 otrzymali również posiadacze Xiaomi 11T Pro. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.2.0.SKDMIXM oparte jest na Androidzie 12 i MIUI 13. Całość zawiera również lutowe poprawki zabezpieczeń.

Xiaomi udostępniło nową wersję Androida 12 wraz z MIUI 13 dla smartfonów Xiaomi 12X. Oprogramowanie udostępniane jest jako beta. Całość wprowadza ulepszenia kodu źródłowego, które maja przełożyć się na zwiększenie wydajności urządzenia.

Xiaomi 12X Źródło: mi.com

Xiaomi 12X zadebiutowało na rynku w grudniu 2021 roku z MIUI 13 na pokładzie. Niestety smartfon nie otrzymał Androida 12.

Najnowsze oprogramowanie MIUI 13 22.2.28 beta udostępnione przez Xiaomi to pierwsza kompilacja testowa oparta na najnowszym Androidzie 12. Oprogramowanie dostępne jest jedynie dla urządzeń zapisanych do beta testów.

Xiaomi 12X nie posiada dostępu do usług Google.

AKTUALIZACJA 28.02.2022

Xiaomi kontynuuje proces aktualizacji swoich smartfonów do Androida 12 i MIUI 13. Jednocześnie producent nie zwalnia tempa. Po debiucie nowego oprogramowania dla serii Mi 11 oraz Xiaomi 11T nadszedł czas na udostępnienie oprogramowania układowego dla Xiaomi 11T Pro.

Xiaomi 11T Pro Źródło: mi-home.pl

Producent udostępnił właśnie oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V13.0.8.0.SKDEUXM.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania prowadzą na pokład Androida 12, MIUI 13 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 lutego 2022 roku. Paczka z Androidem 12 waży około 3,5 GB. Aktualnie udostępniana jest dla posiadaczy smartfonów zapisanych do beta testów Mi Pilot. Niedługo identyczne oprogramowanie zostanie udostępnione dla wszystkich posiadaczy Xiaomi 11T Pro.

AKTUALIZACJA 25.02.2022

Po aktualizacji Xiaomi Mi 11 do Androida 12 i MIUI 13 w Europie nadszedł czas na wprowadzenie podobnego oprogramowania na nieco tańszy model - Xiaomi Mi 11i.

Xiaomi Mi 11i Źródło: mi.com

Xiaomi udostępniło aktualizację do oprogramowania o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKKMIXM dla wersji Global oraz V13.0.5.0.SKKEUXM dla wersji EEA (europejskiej).

Aktualizacja oprogramowania poza Androidem 12 oraz MIUI 13 wprowadza na pokład również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku. Paczka z oprogramowaniem waży 3,3 GB. Aktualnie aktualizacje udostępnione są dla smartfonów zapisanych do programu beta testów Mi Pilot.

Do sieci trafiły nowe informacje o planowanym procesie aktualizacji smartfonów Xiaomi do MIUI 13 i Androida 12. Z przecieku wynika, że Xiaomi rozpocznie drugą partię aktualizacji, a proces ma zakończyć się do końca marca 2022 roku.

Poniżej lista urządzeń, które otrzymają MIUI 13 w drugiej fazie aktualizacji:

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Xiaomi Mi MIX 4

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Redmi Note10 Pro

Xiaomi Mi 10S

Redmi K40 Game Enhanced Edition,

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi Note 10

Xiaomi Civi

AKTUALIZACJA 23.02.2022

Xiaomi udostępniło właśnie finalną wersję aktualizacji do Androida 12 i MIUI 13 dla swojego flagowego smartfona z 2021 roku. Mowa o Xiaomi Mi 11. Stabilna wersja oprogramowania układowego udostępniana jest aktualnie użytkownikom zapisanym do programu Mi Pilot. System operacyjny zostanie udostępniony wszystkim użytkownikom w przeciągu kilku najbliższych tygodni.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi.com

Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKBMIXM wprowadza na pokład również poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku.

Xiaomi przygotowuje się również do wprowadzenia Androida 12 z MIUI 13 na Redmi K30 Pro. Oprogramowanie zostało odnalezione na serwerach Xiaomi. System operacyjny o numerze kompilacji V13.0.1.0.SJKCNXM oparto na Androidzie 12 i MIUI 13. Całość przygotowano dla modeli z chińskiej dystrybucji. Stosowne oprogramowanie pojawi się również na smartfonie POCO F2 Pro. Jest to konstrukcja bliźniacza do Redmi K30 Pro. Urządzenie otrzyma system operacyjny o numerze kompilacji V13.0.1.0.SJKCNXM.

AKTUALIZACJA 21.02.2022

Po piątkowym udostępnieniu Androida 12 z MIUI 13 dla smartfonów z rodziny 11T nadszedł czas na aktualizację dla kolejnych modeli. Teraz oprogramowanie trafia na Xiaomi Mi 10 oraz Redmi Note 10 Pro. Wymienione smartfony otrzymały stabilną aktualizację w wersji Global.

Xiaomi 11T Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Android 12 i MIUI 13 trafiło również na bazowy model Xiaomi 11T. Oprogramowanie dotarło kilka dni po takiej samej wersji dla 11T Pro. System operacyjny o numerze kompilacji V13.0.2.0.SKWMIXM dostępna jest w programie MI Pilot dla modeli z procesorem MediaTek Dimensity 1200. Co istotne mowa o aktualizacji dla modelu europejskiego.

Wkrótce oprogramowanie układowe trafi również na smartfon POCO X3 GT. Aktualizacja została zauważona na serwerach Xiaomi. System operacyjny o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKPMIXM przeznaczono dla urządzeń z dystrybucji Global (bez dostępu do usług Google).

AKTUALIZACJA 18.02.2022

Xiaomi rozpoczęło aktualizację do Androida 12 i MIUI 13 na kolejnym urządzeniu. Tym razem nową wersję oprogramowania otrzymają posiadacze telefonów Xiaomi 11T Pro. W chwili obecnej jednak dostępna jest ona jedynie dla urządzeń zarejestrowanych w usłudze Mi Pilot.

Producent dodatkowo po raz kolejny potwierdził, że aktualizację już niedługo otrzymają smartfony Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro. Posiadacze podstawowego modelu serii mogą już pobierać aktualizację o numerze kompilacji V13.0.2.0.SJBCNXM, natomiast na aktualizację wciąż muszą poczekać posiadacze mocniejszego modelu, czyli Mi 10 Pro. Póki co nową wersję mogą pobierać jedynie użytkownicy w Chinach.

AKTUALIZACJA 15.02.2022

Xiaomi przygotowuje się do uruchomienia aktualizacji do MIUI 13 i Androida 12 na sporą ilość modeli Poco. Urządzenia te zostały właśnie zakwalifikowane do programu beta testów w usłudze Mi Pilot. Posiadacze wybranych modeli Poco mogą zgłaszać się na ochotników do testów oprogramowania w wersji beta.

Poniżej lista modeli Poco, które trafiły do programu Mi Pilot:

Poco F2 Pro

Poco X2

Poco M2 Pro

Poco X3 NFC

Poco X3

Poco M2

Poco C3

Poco M3

Poco F3

Poco X3 Pro

Poco M3 Pro 5G

Poco F3 GT

Poco X3 GT

Poco M4 Pro 5G

Posiadacze wyżej wymienionych smartfonów wkrótce będą mogli testować Androida 12 i MIUI 13. Po kilku tygodniach testów oprogramowanie trafi na wszystkie kompatybilne urządzenia.

AKTUALIZACJA 11.02.2022

Xiaomi rozpoczęło aktualizację do Androida 12 i nakładki MIUI 13 dla kolejnych smartfonów. Tym razem mowa o tanich średniakach od Redmi!

Redmi Note 8 2021 Źródło: mi.com

Proces aktualizacji rozpoczął się właśnie dla Redmi Note 8 2021, Redmi 10 oraz Redmi Note 10 Pro. Są to urządzenia ze średniej półki cenowej z 2021 roku.

Jednocześnie Xiaomi wprowadziło wewnętrzne testy Androida 12 i MIUI 13 dla smartfonów Redmi Note 9 Pro oraz Redmi Note 9S. Na serwerach Xiaomi można znaleźć wpisy dotyczące testowych kompilacji oprogramowania dla tych smartfonów w wersji global. Identyczne testy przeprowadzane są również dla Redmi Note 9 Pro Max oraz Poco M2 Pro.

AKTUALIZACJA 10.02.2022

Xiaomi przygotowuje się do wydania aktualizacji do Androida 12 i MIUI 13 dla europejskich modeli Xiaomi Mi 11 oraz Xiaomi Mi 11 Ultra. Oprogramowanie to trafi na flagowce po aktualizacji dla Redmi Note 10, Redmi 10 oraz Xiaomi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 i Realme GT fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z bazy danych Xiaomi wynika, że firma przygotowuje uaktualnienie o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKAEUXM dla Xiaomi Mi 11 Ultra oraz V13.0.1.0.SKBEUXM dla Xiaomi Mi 11. Co ważne mowa o europejskich modelach sprzedawanych między innymi w Polsce z dostępem do usług Google.

Oprogramowanie dla flagowych modeli Xiaomi z 2021 roku znajduje się już na serwerach producenta. Początkowo oprogramowanie trafi do urządzeń zarejestrowanych w programie Mi Pilot. Po krótkich testach na niewielkiej grupie urządzeń system operacyjny trafi na wszystkie kompatybilne Mi 11.

AKTUALIZACJA 08.02.2022

Xiaomi w dalszym ciągu kontynuuje proces aktualizacji swoich urządzeń do Androida 12 i MIUI 13. Tymczasem okazało się, że wybrane urządzenia z Europy mogą otrzymać MIUI 13 oparte na Androidzie 11. Z takim właśnie oprogramowaniem na rynku pojawią się smartfony z rodziny Redmi Note 11.

Chiński producent przymierza się do aktualizacji do Androida 12 i MIUI 13 swoich smartfonów Xiaomi Pad 5 oraz Pad 5 Pro, a także wersję z wbudowanym modemem sieci 5G.

Do sieci trafiły nowe informacje o aktualizacji dla rodziny Pad 5. Xiaomi rozpoczyna wewnętrzne testy Androida 12 wraz z MIUI 13 dla swoich najnowszych tabletów z 2021 roku.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Androida 12 najpierw otrzymają urządzenia z Chin. Tablety Xiaomi Pad 5 sprzedawane w Europie początkowo otrzymają MIUI 13 oparte na Androidzie 11. Aktualizacja do Androida 12 pojawi się w późniejszym okresie czasu.

Xiaomi udostępniło również MIUI 13 dla smartfonów Redmi 10. Użytkownicy zapisani do programu Mi Pilot mogą już pobierać oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKUMIXM. Paczka waży 2,5 GB i wprowadza na pokład Androida 12 oraz MIUI 13. Oprogramowanie przez jakiś czas będzie testowane na wybranej próbce użytkowników. Spodziewamy się pełnej dostępności do końca lutego 2022 roku. Redmi 10 zadebiutowało w wakacje 2021 roku z Androidem 11 i MIUi 12.5 na pokładzie.

Redmi 10 Źródło: mi.com

AKTUALIZACJA 07.02.2022

Xiaomi poinformowało, że pomiędzy 24 stycznia, a 6 lutego nie zamierza wydawać nowych aktualizacji oprogramowania do MIUI 13. Wszystko to ma związek z obchodami chińskiego nowego roku.

Od dziś Xiaomi powinno ponownie rozpocząć proces aktualizacji do MIUI 13 dla wybranych smartfonów. Do sieci trafiła nowa lista urządzeń, które mogą otrzymać aktualizację do MIUI 13 w wersji Beta. Poniżej znajdziesz wszystkie smartfony objętem procesem aktualizacji w najbliższej turze:

Mi Mix 4

Mi 11 Ultra / Pro

Mi 11

Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Civi

Mi 10 Pro

Mi 10S

Mi 10

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth Edition (10 Lite Zoom)

Mi CC 9 Pro / Mi Note 10 / Mi Note 10 Pro

Mi Tab 5 Pro 5G

Mi Tab 5 Pro

Mi Tab 5

Redmi K40 Pro / Pro+ / Mi 11i / Mi 11X Pro

Redmi K40 / POCO F3 / Mi 11X

Redmi K40 Gaming / POCO F3 GT

Redmi K30 Pro / POCO F2 Pro

Redmi K30S Ultra / Mi 10T

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 / POCO X2

Redmi Note 11 5G / Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro / Pro+

Redmi Note 10 Pro 5G / POCO X3 GT

Redmi Note 10 5G / Redmi Note 10T / POCO M3 Pro

Redmi Note 9 Pro 5G / Mi 10i / Mi 10T Lite

Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9 4G / Redmi 9 Power / Redmi 9T

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 9T Źródło: mi.com

Jak widać na liście znajdziemy mnóstwo modeli. Co istotne Xiaomi nie informuje czy mowa o aktualizacji dla smartfonów Global (bez dostępu do usług Google) czy wersji z dystrybucji europejskiej. Należy pamiętać, że obecnie chodzi o wersje beta MIUI 13. Stabilne oprogramowanie pojawi się w późniejszym okresie czasu po przeprowadzeniu testów i naprawie odkrytych błędów/usterek.

AKTUALIZACJA 04.02.2022

Xiaomi wydało nową aktualizację MIUI 13 dla pierwszego telefonu komórkowego dostarczanego z preinstalowanym MIUI 13 i Androidem 12 na pokładzie. Mowa o Xiaomi 12 Pro w wariancie chińskim, który pojawił się na rynku w grudniu 2021 roku.

Xiaomi 12 Pro Źródło: mi.com

Smartfony Xiaomi 12 Pro otrzymują aktualizacją do MIUI 13.0.23.0. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.23.0.SLBCNXM jest już udostępnianie dla wybranych użytkowników. Co ciekawe aktualizacja zajmuje aż 5 GB. Oprogramowanie zawiera sporo nowych funkcji, wiele poprawek błędów oraz optymalizuję oprogramowanie, co przekłada się na szybszą i płynniejszą pracę.

Oprogramowanie udostępniane jest jako aktualizacja OTA dla wariantu chińskiego, który nie posiada dostępu do usług Google.

Xiaomi zaktualizowało również do MIUI 13 kolejnego smartfona. Tym razem aktualizacja dostępna jest dla POCO F3 GT. Smartfon ten zadebiutował na rynku z Androidem 11 i MIUI 12.5. Nowe oprogramowanie układowe o numerze kompilacji V13.0.0.10.SKJINXM wprowadza na pokład Androida 12, MIUI 13 oraz poprawki zabezpieczeń datowane na 1 stycznia 2022 roku.

Poco F3 GT Źródło: mi.com

Z oficjalnego dziennika zmian wynika, że Xiaomi poprawiło optymalizację oprogramowania, co ma wydłużyć czas pracy na baterii o dodatkowe 10%.

AKTUALIZACJA 03.02.2022

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nakładkę MIUI 13 w Indiach. Przy okazji firma poinformowała o procesie aktualizacji dla kolejnych urządzeń.

Nie powinno dziwić nas, że w pierwszym kwartale 2022 roku aktualizację do MIUI 13 i Androida 12 otrzymają głównie flagowce oraz nowsze urządzenia. Co ciekawe na liście zabrakło zaprezentowanych niedawno smartfonów z rodziny Redmi Note 11, które po wyjęciu z pudełka działają pod kontrolą Androida 11 z MIUI 12.5 Enhanced.

Poniżej lista smartfonów, które mają pierwszeństwo w aktualizacji do MIUI 13:

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10

Xiaomi Redmi 10 Prime

Proces aktualizacji do MIUI 13 dla smartfonów z Indii Źródło: Twitter.com

Na indyjskiej prezentacji MIUI 13 nie zdradzono żadnych dodatkowych informacji. Producent pochwalił się elementami, które zaprezentowano już na wcześniejszych premierach MIUI 13 z dostępem do usług Google.

AKTUALIZACJA 01.02.2022

Mamy dobre informacje dla posiadaczy przystępnych cenowo smartfonów Xiaomi z 2020 roku. Pierwotnie Redmi 9, Redmi Note 9 oraz POCO M2 miały nie otrzymać aktualizacji do Androida 12. Najnowsze wpisy pochodzące z bazy danych Xiaomi przeczą tym doniesieniom. Wyżej wymienione smartfony zadebiutowały na rynku z Androidem 10 i otrzymały już aktualizację do Androida 11. Wszystko wskazuje na to, że doczekają się kolejnej aktualizacji rozwojowe - do Androida 12 oraz nakładki MIUI 13.

Redmi Note 9 Źródło: mi.com

Dla smartfonów Redmi 9, Redmi Note 9 oraz POCO M2 przygotowano wewnętrzne kompilacje testowe oprogramowania oparte na Androidzie 12. System operacyjny otrzymał numer kompilacji 22.1.26, który wskazuje na datę przygotowania oprogramowania.

Wewnętrzne testy pozwalają sądzić, że Xiaomi finalnie wyda Androida 12 wraz z MIUI 13 dla swoich popularnych budżetówców i średniaków z 2020 roku. Smartfony Redmi 9 oraz Redmi Note 9 nadal są sprzedawane w naszym kraju.

AKTUALIZACJA 31.01.2022

Xiaomi udostępniło właśnie aktualizację do nakładki MIUI 13 i Android 12 dla europejskich modeli Redmi Note 10 Pro. Smartfony z oprogramowaniem z regionu EEA otrzymują już aktualizację do Androida 12 i nowej wersji nakładki MIUI. Aktualizacja o numerze kompilacji V13.0.3.0.SKFEUXM waży około 3,1 GB.

W chwili obecnej oprogramowanie udostępniane jest partiami. Osiągnięcie pełnej dostępności może potrwać kilka dni. Jednocześnie Redmi Note 10 nie otrzymał jeszcze identycznej aktualizacji w wersji stabilnej.

AKTUALIZACJA 28.01.2022

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące nakładki MIUI 13 w wersji ze zintegrowanymi usługami Google. Producent przy okazji uruchomienia pierwszej fazy aktualizacji do Androida 12 i MIUI 13 przekazał kilka szczegółowych informacji na temat nakładki.

Xiaomi chwali się, że dzięki Liquid Storage, smartfony Xiaomi po trzech latach użytkowania nadal utrzymają 95% wydajności zapisu i odczytu danych. W przypadku innych urządzeń z Androidem ma to być zaledwie 50%.

Smart Balance, a więc opcja, która ma zoptymalizować zużycie energii powinna zapewnić o 10% dłuższe czasy pracy na baterii w porównaniu z nakładką MIUI 12.5 Enhnaced.

Xiaomi przypomniało również o innych nowościach nie mających wpływu na prędkość działania urządzeń. Mowa o pasku bocznym, który pozwoli przypiąć do 10 ulubionych aplikacji, które uruchamiane będą w pływających oknach na pierwszym planie. Jednocześnie można będzie korzystać z aplikacji, która uruchomiona była przed wywołaniem programu z paska bocznego.

Pasek boczny w MIUI 13 Źródło: MySmartPrice.com

Producent przedstawił również nowy wygląd widgetów, które otrzymały rozmiary 2×1, 2×2, 2×3, 4×2, oraz 4×4. Chińscy inżynierowie przeprojektowali wszystkie widgety systemowe, które skalują się teraz do wymienionych wcześniej rozmiarów.

Widgety w MIUI 13 Źródło: MySmartPrice.com

AKTUALIZACJA 27.01.2022

Zastanawiasz się jak wygląda europejska wersja MIUI 13 i jakie są jej najważniejsze nowości, a przegapiłeś oficjalną premierę nakładki? Nic nie szkodzi - Xiaomi przygotowało krótki - 90 sekundowy filmik, który prezentuje najważniejsze funkcje zawarte w najnowszej wersji nakładki na smartfony Xiaomi, POCO oraz Redmi.

MIUI 13 wprowadza cztery ważne nowości, które głównie skupiają się na zapewnieniu jak najwyższej wydajności. Mowa o Liquid Storage, Atomized Memory, Focused Algorithms oraz Smart Balance.

Liquid Storage dba o odpowiednie wykorzystanie systemu plików i pamięci masowej. MIUI 13 umieszcza najważniejsze elementy systemu operacyjnego obok siebie, aby zminimalizować czasy dostępu.

Atomized Memory optymalizuje zużycie pamięci operacyjnej zmniejszając zasobożerność procesów w tle o 40%. Rozwiązanie to powinno zwiekszyć wydajność szczególnie na starszych i mniej wydajnych smartfonach.

Focused Algorithms dba o zapewnienie jak największej wydajności i priorytetu dla aktualnie działającej aplikacji.

Ostatnią ważną nowością jest Smart Balance. Rozwiązanie to ma odpowiednio zarządzać podzespołami urządzeń tak, aby zapewnić odpowiednio wysoką wydajność przy zoptymalizowanym zużyciu energii.

Don't worry if you missed last night's launch event. Here is a 90-second recap video of the event for your reference. #MIUI13 #Xiaomi pic.twitter.com/FfvHHGrRHj — MIUI (@miuirom) January 27, 2022

Elementy te znamy już z poprzedniej wersji nakładki - MIUI 12.5 Enhanced.

Podczas europejskiej premiery Redmi Note 11 firma Xiaomi zaprezentowało również nakładkę MIUI 13. To dosyć dziwne połączenie, ponieważ modele z serii Redmi Note 11 zadebiutują na rynku z Androidem 11 i MIUI 12.5 Enhanced a pokładzie.

Producent po niecałym miesiącu oficjalnie zaprezentował europejską wersję nakładki MIUI 13, która wkrótce trafi na mnóstwo urządzeń. Na konferencji prasowej zaprezentowano wygląda nakładki oraz przedstawiono mapę drogową aktualizacji. Xiaomi pochwaliło się, które modele otrzymają nowe oprogramowanie oparte na Androidzie 12 jeszcze w pierwszym kwartale 2022 roku. Poniżej lista urządzeń, które zostaną zaktualizowane:

Mi 11

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X Pro

Mi 11X

Xiaomi Pad 5

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11 Lite NE

Redmi Note 8 (2021)

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Lite

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 11S

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Aktualizacja do MIUI 13 w europie

Co ważne lista nie jest zamknięta. Wkrótce pojawią się informacje o smartfonach, które zostaną zaktualizowane w kolejnych partiach. Co istotne mowa o urządzeniach z rynku europejskiego, a więc z dostępem do usług Google.

Jednocześnie Xiaomi cały czas pracuje nad udostępnianiem MIUI 13 dla kolejnych smartfonów. W bazie danych producenta pojawiło się oprogramowanie dla POCO M4 Pro. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.1.0.RKEEUXM oparte jest na Androidzie 12 i zawiera nakładkę MIUI 13. Mowa o systemie operacyjnym przeznaczonym na rynek europejski. Jest to zatem aktualizacja zawierająca dostęp do usług Google.

AKTUALIZACJA 26.01.2022

Xiaomi przymierza się do udostępnienia aktualizacji do MIUI 13 dla kolejnego smartfona z 2021 roku. Tym razem oprogramowanie przygotowywane jest Xiaomi 11 Lite 5G NE. Smartfon ten zadebiutował jesienią jaką ulepszona wersja niezwykle popularnego w naszym kraju Xiaomi Mi 11 Lite.

Urządzenie otrzyma wkrótce aktualizację do Androida 12 i MIUI 13. Niestety początkowo oprogramowanie pobiorą jedynie posiadacze modeli Global bez dostępu do usług Google.

Podobne oprogramowanie przygotowywane jest dla Redmi 10 oraz Redmi Note 10 JE. Na serwerach Xiaomi da się znaleźć wpis o oprogramowaniu V13.0.1.0.SKUMIXM dla Redmi 10 oraz V13.0.3.0.SKRJPKD dla Redmi Note 10 JE. W obu przypadkach mowa o systemu operacyjnym opartym na Androidzie 12.

Redmi 10 Źródło: mi.com

AKTUALIZACJA 25.01.2022

Kolejny dzień przyniósł nam następny wyciek dotyczący aktualizacji do MIUI 13. Tym razem firma Xiaomi przygotowuje się do udostępnienia aktualizacji do Androida 12 i najnowszej wersji nakładki graficznej dla odświeżonej wersji Redmi Note 8. System operacyjny dla Redmi Note 8 2021 o numerze kompilacji V13.0.1.0.SCUMIXM trafił właśnie do bazy danych Xiaomi.

Redmi Note 8 2021 Źródło: mi .com

Nowy wpis sugeruje zbliżające się wydanie Androida 12 dla średniaka z rodziny Redmi. Oprogramowanie, które trafiło do sieci kompatybilne jest z urządzeniami z dystrybucji Global. Mowa zatem o smartfonach bez dostępu do usług Google.

Android 12 wraz z MIUI 13 zostanie udostępniony dla Redmi Note 8 2021 w ciągu najbliższych dni. Aktualizacja trafi na europejskie modele z kilkutygodniowym opóźnieniem.

AKTUALIZACJA 24.01.2022

Xiaomi intensywnie przygotowuje się do procesu aktualizacji do MIUI 13. Pierwsze urządzenia z logo Xiaomi i Redmi na obudowie otrzymały już nową wersję oprogramowania układowego.

Redmi Note 10 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Chiński producent udostępnił właśnie MIUI 13 wraz z Androidem 12 dla niezwykle popularnych średniaków z zeszłego roku! Aktualizacja dostępna jest dla posiadaczy Redmi Note 10 oraz Redmi Note 10 Pro. Dla obu smartfonów jest to pierwsza aktualizacja rozwojowa. Oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.2.0.SKFMIXM dla Redmi Note 10 Pro oraz V13.0.3.0.SKGMIXM dla Redmi Note 10 jest aktualnie w fazie testów i ma zostać udostępnione dla pierwszych konsumentów w przeciągu kilku najbliższych dni. System w zależności od wersji waży od 2,6 GB do 3,1 GB

Aktualizacja dla serii Redmi Note 10 wprowadza na pokład Androida 12 oraz nakładkę MIUI 13. Producent chwali się również poprawkami stabilności działania systemu oraz zwiększonym poziomem zabezpieczeń.

Podobną aktualizację wydano również dla Xiaomi Mi 11 Lite 4G.

Niestety mowa o aktualizacji dla modeli Global bez dostępu do usług Google. Oprogramowanie dla europejskich modeli pojawi się najwcześniej za kilka tygodni.

AKTUALIZACJA 21.01.2022

Xiaomi chwali się nakładką MIUI 13 w coraz większej ilości mediów społecznościowych. Niestety do sieci nie trafiają żadne szczegółowe informacje dotyczące procesu aktualizacji smartfonów od nakłada MIUI 13 oraz Androida 12. Producent cały czas powiela te same wiadomości i zachęca do śledzenia social mediów.

Coraz większa ilośc źródeł potwierdza, że globalna wersja nakładki MIUI 13 z dostępem do usług Google zostanie udostępniona razem z premierę smartfonów z serii Redmi Note 11. Ich debiut zapowiedziano na 26 stycznia 2022 roku na godzinę 20:00 czasu GMT+8 (13:00 w Polsce).

AKTUALIZACJA 20.01.2022

Oficjalna wersja MIUI 13 dla europejskich konsumentów może zostać oficjalnie zaprezentowana 26 stycznia 2022 roku podczas premiery europejskich wariantów smartfonów z rodziny Redmi Note 11.

To właśnie najnowsza generacja niezwykle popularnych średniaków może być pierwszymi urządzeniami, które sprzedawane będą z MIUI 13 w naszym kraju.

Xiaomi zakłada, że smartfony zaprezentowane w 2021 roku otrzymają aktualizację do MIUI 13 do końca pierwszego kwartału 2022 roku (koniec marca).

Producent chwali się kolejnymi zmianami poprawiającymi wydajność oprogramowania. MIUI 13 ma być od 20 do 26% szybsze od MIUI 12.5 Enhanced.

Z ankiety przeprowadzonej przez Xiaomi w Chinach wynika, że użytkownicy wolą lepiej zoptymalizowane oprogramowania zamiast szybkości usuwania błędów oraz zwiększonego poziomu prywatności i bezpieczeństwa. Wyniki ankiety jasno pokazały jak duży problem Xiaomi ma z utrzymaniem płynnego działania swoich tańszych urządzeń. Sytuację poprawia nieco nakładka MIUI 12.5 Enhanced. MIUI 13 przynosi kolejne usprawnienia w tym aspekcie.

AKTUALIZACJA 19.01.2022

Niecały miesiąc po premierze MIUI 13, która odbyła się w Chinach podczas debiutu flagowych modeli z rodziny Xiaomi 12, Xiaomi zapowiada aktualizację do MIUI 13 dla europejskich konsumentów. Firma poinformowała właśnie, że "nadszedł czas" na MIUI 13 - najnowszą wersję nakładki na smartfony Xiaomi, POCO oraz Redmi.

MIUI 13 nadchodzi Źródło: notebookcheck.net

Najnowszy wpis Xiaomi na Twitterze pozwala sądzić, że wkrótce rozpocznie się globalny proces aktualizacji do MIUI 13 dla kompatybilnych smartfonów na terenie Unii Europejskiej. Mowa o urządzeniach z zainstalowanymi usługami Google, których brakuje w wariantach Global.

Do tej pory Xiaomi opublikowało wersje deweloperskie MIUI 13 dla następujących smartfonów:

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10S

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 11

Mi 11i

Mi 11X Pro

POCO F2 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi K30S Ultra

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro Plus

AKKTUALIZACJA 18.01.2022

Xiaomi dosyć późno rozpoczęło proces aktualizacji do Androida 12. Wszystko oczywiście wynika z faktu jednoczesnego udostępnienia nowej wersji nakładki MIUI 13. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że Xiaomi zamierza dosyć szybko nadrobić straty.

POCO X3 Pro Źródło: mi-home.pl

Xiaomiui przechwyciło właśnie szczątkowe dane z serwerów Xiaomi, na których przetrzymywane są nowe wersje oprogramowania układowego. Wszystko wskazuje na to, że Android 12 wraz z MIUI 13 jako aktualizacja wkrótce pojawi się dla Poco X3 Pro oraz Poco F3. Mowa o niezwykle popularnych średniakach, które aktualnie pracują pod kontrolą MIUI 12/5/MIUI 12.5 Enhanced oraz Androida 11.

POCO X3 Pro otrzyma oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.1.0.SJUMIXM. Mowa o wariancie globalnym bez dostępu do usług Google.

W przypadku POCO F3 na aktualizację mogą liczyć zarówno posiadacze modeli Global jak i z europejskiej dystrybucji.

POCO F3 Źródło: mi-home.pl

AKTUALIZACJA 14.01.2022

Xiaomi oficjalnie poinformowało na forum Xiaomi Community, że wybrane smartfony, które zostały zakwalifikowane do pierwszej partii urządzeń, które zostaną zaktualizowane do MIUI 13, otrzymają oprogramowanie jeszcze dziś.

Chiński producent planuje wydać aktualizację dla ponad 20 modeli w tym samym czasie. To jedna z największych aktualizacji przeprowadzonych w historii Xiaomi.

Poniżej lista urządzeń, które otrzymają MIUI 13:

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi Civi

Xiaomi MIX 4

Redmi K40 Gaming Edition

Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Youth Edition

Xiaomi Tablet 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi 10S

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi-K30S Extreme Commemorative Edition

Redmi K30 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi Note11 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9

Redmi 10X Pro

Redmi 10X

Xiaomi CC9 Pro

Na liście są smartfony z rodziny Xiaomi 12 oraz Xiaomi Mi 11. Urządzenia te otrzymały już aktualizację do MIUI 13. Niestety ponownie mowa o smartfonach sprzedawanych w Chinach, a więc bez dostępu do usług Google.

AKTUALIZACJA 13.01.2022

Kolejny smartfon otrzymał aktualizację do MIUI 13 oraz Androida 12. Mowa o modelu Mi 10s. Xiaomi udostępniło dla niego nową wersję oprogramowania układowego o numerze kompilacji V13.0.1.0.SGACNXM. System operacyjny trafił na urządzenia z dystrybucji Global. Mowa o smartfonach, które nie posiadają dostępu do usług Google. Oprogramowanie pojawiło się na smartfonach z Chin, które otrzymały już aktualizację typu OTA.

Xiaomi Mi 10s Źródło: mi.com

Xiaomi Mi 10s nie był oficjalnie sprzedawany w naszym kraju.

Jednocześnie Xiaomi przygotowuje się do wprowadzenia na rynek aktualizacji do MIUI 13 i Androida 12 dla Xiaomi Mi 11 Lite - popularnego średniaka z ubiegłego roku. Xiaomiui podaje, że firma przygotowuje już odpowiednią aktualizację dla tańszego modelu z rodziny Mi 11.

Xiaomi Mi 11 Lite fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Niestety portal Xiaomiui nie podaje szczegółowych informacji na temat aktualizacji. Podejrzewamy, że na początku aktualizacja trafi na chińskie warianty Xiaomi Mi 11 Lite.

AKTUALIZACJA 11.01.2022

Do sieci trafiły informacje na temat urządzeń, które w niedalekiej przyszłości otrzymają aktualizację do nakładki MIUI 13 opartej na Androidzie 12.

Aktualnie Xiaomi jest w trakcie udostępniania oprogramowania na następujące urządzenia: Mi 11 Ultra, Mi 11, Mi MIX 4 oraz Mi Pad 5/5 Pro. Wkrótce do grona szczęśliwców dołączą posiadacze niezwykle popularnych średniaków z rodziny Redmi Note 10.

Xiaomi Redmi Note 10 oraz Redmi Note 10 Pro są przygotowywane do udostępnienia MIUI 13. Co istotne mowa zarówno o wersji Global (bez dostępu do usług Google) jak i modelach na rynek europejski.

Redmi Note 10 Pro fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Do sieci trafiły już informacje dotyczące poszczególnych wersji oprogramowania. Redmi Note 10 otrzyma aktualizację o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKGEUXM, a Redmi Note 10 Pro o numerze kompilacji V13.0.1.0.SKFEUXM.

Według portalu Xiaomiui oba smartfony zostaną zaktualizowane do MIUI 13 oraz Androida 12 w lutym 2022 roku. Xiaomi oficjalnie nie potwierdziło jeszcze żadnych informacji dotyczących aktualizacji dla smartfonów z rodziny Redmi Note 10.

AKTUALIZACJA 10.01.2022

Xiaomi nie próżnuje i udostępnia aktualizację do MIUI 13 dla kolejnych urządzeń. Tym razem oprogramowanie dotarło na tablety z rodziny Xiaomi Pad 5 oraz Mi MIX 4.

MIUI 13 dla tabletów wprowadza możliwość łączności z telefonami Xiaomi w calu łatwiejszej wymiany danych pomiędzy urządzeniami z ekosystemu. Xiaomi dodało również nowe czcionki systemowe, które zostały lepiej dostosowane do większych ekranów tabletów. MIUI 13 na Xiaomi Pad 5 oraz Xiaomi Pad 5 Pro posiada system automatycznego dostosowania aplikacji do ekranu tabletu. Producent informuje też o ulepszonych funkcjach wielozadaniowości i pracy z dwoma aplikacjami w tym samym czasie.

Xiaomi Pad 5 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Nakładka MIUI 13 jako aktualizacja trafiła również na flagowy model Xiaomi Mi Mix 4. Stabilne oprogramowanie o numerze kompilacji V13.0.2.0.SKMCNXM jest już udostępniane dla wybranych użytkowników. Aktualizacja waży aż 4,9 GB.

W chwili obecnej wyżej wymienione urządzenia aktualizowane są w Chinach. Mowa o tabletach i smartfonach bez dostępu do usług Google.

AKTUALIZACJA 06.01.2022

Xiaomi na prezentacji Xiaomi 12 przekazało, że pierwsza partia urządzeń objętych aktualizacją do MIUI 13 otrzyma oprogramowanie układowe do końca stycznia 2022 roku.

Xiaomi Mi 11 Źródło: mi-home.pl

Chińczycy rozpoczęli już zamknięte testy MIUI 13 Beta dla Xiaomi Pad 5, Xiaomi Pad 5 Pro, Xiaomi Pad 5 Pro 5G oraz Xiaomi Mi 11.

Mowa o stabilnych wydaniach, które w przeciągu najbliższych dni trafią do wszystkich użytkowników. Oprogramowanie testowane jest na urządzeniach w wersji Global - bez dostępu do usług Google. Klasycznie już dla Xiaomi oprogramowanie z dostępem do usług Google pojawi się z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Zobaczymy je prawdopodobnie na europejskiej premierze Xiaomi 12.

Aktualizacja dla Xiaomi Mi 11 otrzymała numer kompilacji V13.0.4.0.SKBCNXM i waży aż 4,2 GB.

MIUI 13 dla wszystkich wyżej wymienionych smartfonów oparte jest na Androidzie 12.

AKTUALIZACJA 20.12.2021

Do sieci przedostały się nowe informacje dotyczące smartfonów, które zostaną zaktualizowane do Xiaomi MIUI 13.

Najnowszy przeciek dotyczy urządzeń, które otrzymają aktualizację do MIUI 13 jako pierwsze.

Według portalu Xiaomiui Chińczycy dołączyli do listy smartfonów, które otrzymają MIUI 13 w pierwszej fazie aktualizacji modele Redmi K40 oraz Xiaomi 11 Lite 5G.

Poniżej znajduje się lista aktualnych kompilacji testowych MIUI 13. Portal Xiaomiui donosi, że smartfony, które pracują pod kontrolą wersji "V13.0.0.x" nadal wymagają poprawek oprogramowania. Urządzenia z systemem operacyjnym o numerze kompilacji "V13.0.1.x" są już gotowe do aktualizacji.

Mi Mix 4: V13.0.0.7.SKMCNXM

Mi 11 Ultra: V13.0.1.1.SKACNXM

Mi 11 Pro: V13.0.1.1.SKACNXM

Mi 11: V13.0.1.1.SKBCNXM

Xiaomi 11 Lite 5G: V13.0.2.0.SKICNXM

Mi 10S: V13.0.0.5.SGACNXM

Redmi K40 Pro+: V13.0.1.1.SKKCNXM

Redmi K40 Pro: V13.0.1.1.SKKCNXM

Redmi K40 Gaming Edition: V13.0.0.1.SKJCNXM

Redmi K40: V13.0.1.0.SKHCNXM

Redmi Note 10 Pro 5G: V13.0.0.1.SKPCNXM

Z listy wynika, że Xiaomi ukończyło MIUI 13 dla modeli Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11, Mi 11 Lite 5G, Redmi K40 Pro+, Redmi K40 Pro, Redmi K40 Gamin Edition oraz Redmi K40.

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Do końca roku pozostały zaledwie nieco ponad dwa tygodnie. Dodatkowo zbliżamy się do intensywnego okresu świątecznego, a to stawia pod znakiem zapytania wywiązanie się z obietnic przez Xiaomi. Firma może po raz kolejny opóźnić wdrożenie nowej nakładki na rynek. Wystarczy przypomnieć, że spora ilość smartfonów nadal oczekuje na aktualizację do MIUI 12.5 Enhanced, które pierwotnie miało pojawić się w okolicach września.

Do sieci trafiły nowe plotki dotyczące MIUI 13. Zakładają one, że premiera nakładki nie odbędzie się 16 grudnia 2021 roku. Xiaomi rzekomo wyznaczyło nową datę. Oprogramowanie ma zostać zaprezentowane 28 grudnia 2021 roku. Tego samego dnia aktualizacja ma zostać wydana na smartfony z serii Mi 11 oraz Redmi K40.

Po raz kolejny brakuje potwierdzonych informacji, ale data premiery wydaje się być autentyczna. Dokładnie w ten sam dzień w 2020 roku zaprezentowano Xiaomi MIUI 12.5. Ponieważ Xiaomi testuje już MIUI 13 od ponad miesiąca możliwe, że faktycznie oprogramowanie zostanie udostępnione jeszcze tego samego dnia. Niestety trafi ono zapewne najpierw do smartfonów bez dostępu do usług Google.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się o kilku nowych urządzeniach, które otrzymają aktualizację do MIUI 13. Mowa o:

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Mi Mix Fold

Xiaomi Mi Note 10

Xiaomi Civi

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10

Redmi 10 Prime

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące MIUI 13 i procesu aktualizacji smartfonów Xiaomi do najnowszej wersji nakładki graficznej.

Raport portalu Xiaomiui sugeruje, że pierwsze wersje beta MIUI 13 zadebiutują 27 listopada 2021 roku. Stabilna aktualizacja trafi na pierwsze uprawnione smartfony 16 grudnia 2021 roku. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z debiutem rynkowym chińskiej wersji Xiaomi 12.

Nowa wersja MIUI zostanie oparta na Androidzie 12. Z wpisów wysoko postawionych pracowników Xiaomi wynika, że powinniśmy spodziewać się sporej ilości nowości w stosunku do poprzedniej generacji MIUI.

Cześć starszych smartfonów otrzyma dostęp do nowej nakładki, ale nie zostanie zaktualizowana do Androida 12.

Pierwotnie MIUI 13 pojawi się w Chinach na urządzeniach bez dostępu do usług Google.

Poniżej znajduje się mapa drogowa aktualizacji do MIUI 13. Znajdziemy na niej sporo smartfonów Xiaomi wyprodukowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

MIUI 13 - lista urządzeń objętych aktualizacją Źródło: gizchina.com

Cieszy fakt, że większość urządzeń otrzyma nakładkę opartą na Androidzie 12. Android 11 zostanie wykorzystany jedynie w przypadku najstarszych modeli objętych aktualizacją.