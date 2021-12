Xiaomi MIUI 13 w drodze! Sprawdź czy dostaniesz aktualizację [AKTUALIZACJA 15.12.2021]

Xiaomi testuje już stabilne wydanie MIUI 13. Aktualizacja w nadchodzących tygodniach trafi na pierwszą partię urządzeń. Mowa o co najmniej 25 smartfonach. Sprawdź czy Twój model załapał się na listę.

Xiaomi od kilku tygodni zwraca uwagę na nakładkę MIUI 13. Oficjalnie oprogramowanie nie zostało jeszcze zaprezentowane, ale sam prezes Xiaomi obiecał, że stanie się to jeszcze w 2021 roku. Z innych przecieków wiemy, że Xiaomi czeka z debiutem MIUI 13 do momentu prezentacji smartfonów Xiaomi 12.

MIUI 13 Źródło: notebookcheck.net

Do końca 2021 roku aktualizacja do MIUI 13 ma pojawić się na ponad 25 urządzeniach. Xiaomi ma jeszcze nieco ponad miesiąc na prezentacje nowej nakładki i udostępnienie aktualizacji. Z przecieków wiemy już, że oprogramowanie jest intensywnie testowane. Jakie smartfony mogą liczyć na aktualizację do MIUI 13 w pierwszej turze?

Zobacz również:

Listę smartfonów, które otrzymają MIUI 13 jeszcze w tym roku udostępnił Abhishek Yadav na Twitterze. Aktualizacja trafi na:

Xiaomi Mi Mix 4

Xiaomi 11

Xiaomi 11T

Xiaomi 10

Xiaomi 10T

Serię Xiaomi 9

Xiaomi Mix Alpha

Xiaomi Mix Fold

Xiaomi CC9 Pro

Serię Redmi K30

Serię Redmi K40

Serię Redmi Note 11

Serię Redmi Note 10

Serię Redmi Note 9

Serię Redmi 10

Serię Redmi 9

Serię Redmi 10X

Poco M2

Poco M2 Pro

Poco X2

Poco X3

Poco X3 Pro

Poco F2

Poco F3 Pro

Poco C3

Lista oczywiście nie jest zamknięta. W przyszłości MIUI 13 powinna trafić również na inne urządzenia. Lista, która wyciekła do sieci pokrywa się z wcześniejszymi plotkami.

W dalszym ciągu nie wiemy czy MIUI 13 oparte będzie na Androidzie 12. Nowe oprogramowanie otrzyma pływające widgety, spersonalizowane powiadomienia, wirtualną pamięć RAM, inne animacje, nowy ekran AOD oraz lepsze opcje zabezpieczeń.

AKTUALIZACJA 26.11.2021

Do sieci trafiły kolejne informacje dotyczące MIUI 13 i procesu aktualizacji smartfonów Xiaomi do najnowszej wersji nakładki graficznej.

Raport portalu Xiaomiui sugeruje, że pierwsze wersje beta MIUI 13 zadebiutują 27 listopada 2021 roku. Stabilna aktualizacja trafi na pierwsze uprawnione smartfony 16 grudnia 2021 roku. Wydarzenie zbiegnie się w czasie z debiutem rynkowym chińskiej wersji Xiaomi 12.

Nowa wersja MIUI zostanie oparta na Androidzie 12. Z wpisów wysoko postawionych pracowników Xiaomi wynika, że powinniśmy spodziewać się sporej ilości nowości w stosunku do poprzedniej generacji MIUI.

Cześć starszych smartfonów otrzyma dostęp do nowej nakładki, ale nie zostanie zaktualizowana do Androida 12.

Pierwotnie MIUI 13 pojawi się w Chinach na urządzeniach bez dostępu do usług Google.

Poniżej znajduje się mapa drogowa aktualizacji do MIUI 13. Znajdziemy na niej sporo smartfonów Xiaomi wyprodukowanych na przestrzeni ostatnich dwóch lat.

MIUI 13 - lista urządzeń objętych aktualizacją Źródło: gizchina.com

Cieszy fakt, że większość urządzeń otrzyma nakładkę opartą na Androidzie 12. Android 11 zostanie wykorzystany jedynie w przypadku najstarszych modeli objętych aktualizacją.

AKTUALIZACJA 15.12.2021

Do końca roku pozostały zaledwie nieco ponad dwa tygodnie. Dodatkowo zbliżamy się do intensywnego okresu świątecznego, a to stawia pod znakiem zapytania wywiązanie się z obietnic przez Xiaomi. Firma może po raz kolejny opóźnić wdrożenie nowej nakładki na rynek. Wystarczy przypomnieć, że spora ilość smartfonów nadal oczekuje na aktualizację do MIUI 12.5 Enhanced, które pierwotnie miało pojawić się w okolicach września.

Do sieci trafiły nowe plotki dotyczące MIUI 13. Zakładają one, że premiera nakładki nie odbędzie się 16 grudnia 2021 roku. Xiaomi rzekomo wyznaczyło nową datę. Oprogramowanie ma zostać zaprezentowane 28 grudnia 2021 roku. Tego samego dnia aktualizacja ma zostać wydana na smartfony z serii Mi 11 oraz Redmi K40.

Po raz kolejny brakuje potwierdzonych informacji, ale data premiery wydaje się być autentyczna. Dokładnie w ten sam dzień w 2020 roku zaprezentowano Xiaomi MIUI 12.5. Ponieważ Xiaomi testuje już MIUI 13 od ponad miesiąca możliwe, że faktycznie oprogramowanie zostanie udostępnione jeszcze tego samego dnia. Niestety trafi ono zapewne najpierw do smartfonów bez dostępu do usług Google.

Dodatkowo dowiedzieliśmy się o kilku nowych urządzeniach, które otrzymają aktualizację do MIUI 13. Mowa o: