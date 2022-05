Xiaomi MIX Fold 2 będzie niewiarygodnie cienki! Nowe informacje są elektryzujące

Xiaomi stworzyło serię MIX jako telefony futurystyczne, z cechami, które nie przeniknęły jeszcze do smartfonowego mainstreamu. Najpierw były to pierwsze urządzenia bezramkowe, a teraz seria MIX skierowała się ku telefonom ze składanym ekranem. Już niedługo światło dzienne powinna ujrzeć druga generacja Xiaomi MIX Fold. Według pierwszych informacji, premiera tego flagowca ma mieć miejsce już w okolicach 20 czerwca!

Wiemy także, że telefon ma zadebiutować z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Co więcej, za składanie ekranu ma być odpowiedzialny innowacyjny zawias, który umożliwi poruszanie się części ekranu w obrębie 360 stopni! Według wielu informacji zarówno ekran wewnętrzny, jak i ten zewnętrzny, będą pracowały z częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Wiemy też, że panel wewnętrzny ma mieć 8 cali, zewnętrzny z kolei - 6,5 cala.

Xiaomi MIX Fold2 will be the thinnest and lightest of the inner folding mobile phones (by the time of release), and the outer screen has been significantly improved, not a "remote control style proportion"