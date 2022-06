Xiaomi MIX Fold 2 - specyfikacja, premiera, cena [03.06.2022]

Xiaomi pracuje nad drugą generacją swojego składanego smartfona. Przedstawiamy wszystko, co wiemy o nadchodzącym telefonie!

Spis treści

Druga generacja rozkładanego telefonu Xiaomi to jeden z najbardziej wyczekiwanych elastycznych smartfonów 2022 roku. Pierwsza generacja urządzenia ujrzała światło dzienne w kwietniu 2021, jednak dostępna była tylko na rynku chińskim. Wygląda na to, że z drugą odsłoną telefonu, Xiaomi może spróbować zawalczyć również o serca (oraz kieszenie) europejskich klientów.

Xiaomi Mix Fold 2 certyfikowany przez 3C [03.06.2022]

Telefon Xiaomi Mix Fold 2 uzyskał certyfikację od chińskiej agencji 3C. Poza numerem certyfikacji 22061218C dowiedzieliśmy się też, że nowe urządzenie będzie obsługiwać ładowanie o mocy do 67 W.

Taka certyfikacja oznacza, że proces projektowy i technologiczny związany z urządzeniem dobiegł już końca, przed nami już tylko produkcja. Wygląda więc na to, że już telefony już niedługo powinny zostać zaprezentowane - na pewno stanie się to jeszcze w tym roku.

Xiaomi MIX Fold 2 - kiedy będzie premiera?

Pierwsze przecieki wskazywały na to, że Xiaomi planuje premierę kolejnej edycji Folda już na kwiecień 2022. Jednakże pogłoski te nie potwierdziły się - mogła mieć na to wpływ ciężka sytuacja pandemiczna w Chinach, która wpłynęła zarówno na braki podzespołów, jak i na brak możliwości produkcyjnych w fabrykach. Według wielu nowych informacji, Xiaomi planuje zapowiedzieć telefon jeszcze w drugim kwartale tego roku. Oznacza to, że do końca czerwca powinniśmy dowiedzieć się więcej na temat nadchodzącego telefonu.

Fot. Xiaomi

W mediach pojawiają się również sprzeczne informacje dotyczące dostępności telefonu poza rodzimym rynkiem Xiaomi. Wiele osób jest przekonanych, że druga generacja będzie już na tyle dopracowana, że stanie w szranki z Galaxy Fold na europejskim rynku. Niestety, niektórzy analitycy są przekonani, że telefon ten jednak nie pojawi się w Europie i, tak jak poprzednik, będzie oficjalnie oferowany tylko w Chinach.

Xiaomi MIX Fold 2 - cena telefonu

Trudno przewidzieć, jaką cenę za swój nowy składany telefon zaproponuje Xiaomi. Z jednej strony technologia składanych telefonów jest coraz tańsza w produkcji, więc możemy spodziewać się nieznacznej obniżki w porównaniu do poprzedniego modelu, z drugiej jednak problemy logistyczne (związane z ograniczeniami covidowymi w Chinach), a także wzrost cen przez inflację, może spowodować, że cena telefonu się podniesie.

Najtańsza wersja poprzedniej generacji modelu kosztowała około 5000 zł. Możemy więc zakładać, że następny model również zadebiutuje w podobnym przedziale cenowym.

Xiaomi MIX Fold 2 - wygląd, ekran

Najciekawsze wieści dotyczące Xiaomi MIX Fold 2 dotyczą jego wyglądu i podzespołów. Seria MIX znana jest ze swojej innowacyjności i to samo ma zaoferować kolejny jej przedstawiciel. Według raportów leakerów, telefon ten ma zostać zaprezentowany z nowym typem zawiasu odpowiedzialnego za składanie telefonu. Zawias ten ma umożliwić ruch ekranu aż o 360 stopni, bardzo zwiększając możliwości jego ustawienia.

Ponadto nowa konstrukcja zawiasu ma również oznaczać znaczne odchudzenie telefonu. Ma on się stać nie tylko o wiele cieńszy od poprzednika, ale również lżejszy. Jest to bardzo istotne, gdyż składane telefony są często bardzo ciężkie, co utrudnia wygodne korzystanie z nich.

Na światło dzienne wyszły również szczegóły dotyczące ekranów, które mają znaleźć się w nadchodzącym flagowcu Xiaomi. Oba wyświetlacza mają obsługiwać częstotliwość odświeżania na poziomie 120 Hz. Zewnętrzny ekran ma zostać wydłużony do proporcji 21:9. Z kolei wewnętrzny wyświetlacz po rozłożeniu ma mieć aż 8 cali i pracować w rozdzielczości 2K.

Fot. 91mobiles

Xiaomi MIX Fold 2 - specyfikacja techniczna

Niestety, nie znamy wielu pewnych informacji na temat specyfikacji nadchodzącego flagowca. Według wielu raportów, Xiaomi ma oczekiwać na premierę Snapdragona 8 Gen 1+, który ma być sercem nadchodzącego urządzenia. Ma to zapewnić szybkie działanie, a także zniwelować bolączki związane z przegrzewaniem się, z których znana jest poprzednia generacja procesorów od Qualcomm.

Pojawiły się również informacje o zmniejszeniu pojemności baterii w Foldzie 2. Będzie to spowodowane chęcią stworzenia bardzo cienkiego telefonu, co ułatwi jego użytkowanie. Ze względu na to ogniwo ma być mniejsze, niż 5020 mAh, które można było spotkać u poprzednika.