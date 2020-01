Xiaomi Mi 10 Pro - 66 W ładowanie potwierdzone w kodzie źródłowym MIUI

W oprogramowaniu odnaleziono wpisy, które potwierdzają obecność super szybkiego 66 W ładowania w najnowszym flagowcu z Chin.

Premiera Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro zbliża się wielkimi krokami. Mimo, że całe wydarzenie nie zapowiada się tak medialnie, jak premiera Samsungów Galaxy S20 to następca hitowego Xiaomi Mi 9 z pewnością będzie bił rekordy sprzedażowe nie tylko w Chinach, ale i w Europie. Xiaomi doskonale umie łączyć flagowe podzespoły z nienaganną jakością wykonania oraz rewelacyjnym stosunkiem do jakości do ceny.

Źródło: xda-developers.com

Xiaomi Mi 10 zostanie zbudowany na bazie najnowszych doświadczeń pozyskanych przez Xiaomi na przestrzeni ostatniego roku. Ponownie będzie to najatrkacyjniej wyceniony flagowiec na rynku. Na grudniowej premierze najnowszy procesorów Qualcomm Snapdragon przedstawiciele Xiaomi oficjalnie potwierdzili, że nowy Mi 10 zasilany będzie przez procesor Qualcomm Snapdragon 865 - najwydajniejszy obecnie układ scalony dedykowany dla smartfonów z Androidem.

Data premiery urządzeń z serii Mi 10 nie została jeszcze potwierdzona, ale co chwile w sieci pojawiają się kolejne informacje o samych smartfonach.

Jedną z rzeczy, która została znacząco poprawiona w stosunku do poprzednika jest system szybkiego ładowania.

Od czasu Snapdragon Tech Summit, które odbyło się w grudniu 2019 roku dowiedzieliśmy się kilku istotnych rzeczy o Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro. Najnowsze infromacje o smartfonach zostały dostarczone przez członka społeczności XDA o nicku kackrz. Infromuje on, że w najnowszym wydaniu MIUI 11 v20.1.6 nightly znajdują się wpisy dotyczące dwóch nowych urządzeń. Chodzi oczywiście o flagowe smartfony Mi 10 i MI 10 Pro, które fabrycznie zadebiutują z Androidem 10, który zostanie przykryty nakładką MIUI 11.

Forumowicz potwierdza, że nazwy w oprogramowaniu zgadzają się z tymi, które pojawiły się przy okazji ostatnich przecieków.

Xiaomi Mi 10 uzyskało nazwę kodową M2001J2C, a wydajniejszy model Mi 10 Pro M2001J1C. Najnowsze plotki potwierdzją także, że urządzenia zaoferują super szybkie 66 W ładowanie, o którym w sieci zrobiło się głośno już wiele tygodni temu. Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro zostaną zaprezentowane jeszcze w pierwszym kwartale 2020 roku.

