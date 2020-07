Xiaomi Mi 10 Pro Plus czyli pogromca Galaxy Note 20 Ultra

Xiaomi zaprezentuje jeszcze lepszą wersję Xiaomi Mi 10 Pro. Nowy model ma być pogromcą dla Galaxy Note 20 Ultra.

Najnowsze plotki z Chin donoszą, że Xiaomi zamierza zaprezentować flagowego smartfona, którego cena będzie jeszcze wyższa. Obecnie najdroższy Xiaomi Mi 10 Pro kosztuje 4399 zł. Smartfon nad którym pracują inżynierowie z Chin będzie bezpośrednim konkurentem dla Samsunga Galaxy Note 20 Ultra. Oba rządzenia zostaną zaprezentowane w sierpniu tego roku.

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Pro Plus ma zostać wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 865 zamiast nowego Snapdragona 865+, ale w zamian za to urządzenie to będzie zauważalnie tańsze od Samsunga Galaxy Note 20 Ultra. Dodatkowo Xiaomi ma niecny plan fabrycznego podkręcenia procesor Snapdragon 865 tak, aby jego wydajność nie odbiegała zbytnio od tej oferowanej przez Snapdragona 865+. O zapewnienie odpowiedniej temperatury roboczej zadba specjalnie zaprojektowany układ chłodzenia.

Digital Chat Station za pośrednictwem portalu społecznościowego Weibo podzielił się kolejnymi informacjami na temat nadchodzącego urządzenia. Twierdzi on, że Xiaomi Mi 10 Pro Plus będzie jeszcze lepszą wersją dostępnego obecnie Mi 10 Pro (cena detaliczna 4399 zł). Urządzenie ma zostać zaprezentowane w sierpniu 2020 roku wkrótce po wydarzeniu Galaxy Unpacked.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus osiąga w testach syntetycznych około 630 tysięcy punktów. Nowo zaprezentowany Snapdragon 865+ pozwala na osiągnięcie dodatkowych 10 tysięcy punktów.

Standardowo procesor Qualcomm Snapdragon 865 posiada maksymalną częstotliwość taktowania na poziomie 2,84 GHz. Po podkręceniu układ w Xiaomi Mi 10 Pro będzie w stanie pokonać barierę 3 GHz.

Nadchodzący flagowiec z Korei zaoferuje również szybszy system ładowania. Mówi się nawet o 100 W ładowarce dołączonej do zestawu. Topowy model od Xiaomi zaoferuje ekran o przekątnej 6,67 cala, z 90 Hz odświeżaniem ekranu oraz 180 Hz częstotliwością próbkowania dotyku. Całość zasilana będzie za pomocą akumulatora o pojemności 4500 mAh.

Na chińskich portalach mówi się także o możliwości aktualizacji ekranu na panel o 120 Hz, a może nawet 144 Hz odświeżaniu.

Sprawdź, ile kosztuje Xiaomi Mi Note 10

Źródło: 91mobiles.com