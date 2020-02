Xiaomi Mi 10 Pro - co znajdziemy w środku chińskiego flagowca?

Sprawdzamy, jak wygląda wnętrze najnowszego Xiaomi Mi 10 Pro.

Xiaomi Mi 10 Pro bez wątpienia będzie jednym z najważniejszych flagowców pierwszej połowy 2020 roku. Pomimo, że w lutym większość konsumentów interesowała się Samsungami Galaxy S20 to ze względu na stosunek jakości do ceny znaczna część zainteresowanych zakupem Galaxy S20 finalnie skusi się na Mi 10 Pro.

Źródło: gsmarena.com

Wiemy już, że najpotężniejszy w chwili obecnej smartfon od Xiaomi posiada imponującą specyfikację techniczną, w skład której wchodzi procesor Qualcomm Snapdragon 865 oraz akumulator o pojemności 4500 mAh z super szybkim 50 W ładowaniem przewodowym oraz 30 W ładowaniem bezprzewodowym.

Teraz zaledwie kilka dni po premierze możemy zobaczyć, jak urządzenie wygląda od środka. Co ciekawe informacje te zostały przekazane przez samego producenta. Demontaż najnowszego flagowca ukazuje różnego rodzaju elementy takie, jak moduł NFC odpowiedzialny za płatności, anteny i bezprzewodowa cewka do ładowania bezprzewodowego. Nie sposób nie zauważyć również nowych głośników stereo ze sporą komorą powietrzną. Mają one zapewnić nawet dwa razy donośniejszy dźwięk od systemu audio zastosowanego w zeszłorocznym Xiaomi Mi 9.

Chyba najciekawszym elementem całego smartfona jest aparat, który składa się z czterech matryc. Główny sensor to ogromny przetwornik o niewyobrażalnej rozdzielczości 108 MP. Do pomocy posiada obiektyw typu ultrawide (ultra szerokokątny) oraz teleobiektywy. Główny obiektyw posiada technologię łączenia czterech pikseli w jeden, dzięki której finalnie otrzymujemy zdjęcie o rozdzielczości 27 MP.

Poniżej umieszczamy wideo, na którym można podziwiać proces rozmontowywania Xiaomi Mi 10 Pro na części pierwsze.

Dodatkowo w sieci pojawiły się pierwsze wyniki testów syntetycznych. Zostały one przekazane przez Master Lu. Co ciekawe Xiaomi Mi 10 Pro wcale nie wypadł tak rewelacyjnie, jak można było się tego spodziewać. Smartfon osiągnął 469692 punkty w popularnym teście syntetycznym . Dla porównania Nubia Red Magic 3S ze starszym procesorem Snapdragon 855+ osiągnęła 488450 punktów. Mamy nadzieje, że Xiaomi poprawi wydajność poprzez kolejne aktualizacje systemu.

Źródło: gsmarena.com