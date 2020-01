Xiaomi Mi 10 Pro - kolejny przeciek sugeruje 16 GB RAM

16GB RAM - taka ilość pamięci kojarzy się z mocnym komputerem. Ale może zacznie także z mocnym smartfonem - tyle właśnie ma jej mieć Xiaomi Mi 10 Pro.

O Xiaomi Mi 10 piszemy ostatnio dużo - ale to nic dziwnego, biorąc pod uwagę bliską datę premiery. Jak zwykle w takich sytuacjach, pojawia się coraz więcej przecieków. Najnowszy pochodzi prosto z Chin - jest to konkretnie zrzut ekranu ze strony poświęconej modelowi Xiaomi Mi 10 Pro w wersji 5G. Dowiadujemy się z niego, że urządzenie używa procesora Snapdragon 865, który ma do wykorzystania kolosalne 16GB RAM! Modelu z taką ilością pamięci jeszcze na rynku nie było - czyżby to właśnie Xiaomi miało przełamać tą barierę?

Widzimy także informacje o wyświetlaczu - jest to 6,4" z rozdzielczością Full HD+. Spodziewamy się odświeżania 120 Hz. Aparat tylny to cztery obiektywy: główny 108 Mpix, a towarzyszą mu 16 Mpix + 12 Mpix + 5 Mpix. Więc i tutaj jest bardzo dobrze. Jak dowiedzieliśmy się wczoraj, bateria 5250 mAh wspiera szybkie ładowanie 66W, dzięki czemu telefon od 0 do 100% ma ładować się w ok. 35 minut. Całość działa pod kontrolą Androida 10 z nakładką MIUI 11.

Patrząc na powyższą specyfikację, można stwierdzić, że szykuje się naprawdę mocny smartfon, który może zdobyć tytuł najlepszego urządzenia 2020 roku.