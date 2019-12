Xiaomi Mi 10 Pro potwierdzone przez szefa firmy

Xiaomi Mi 9 ukazało się w lutym i od tamtego czasu mieliśmy kilka jego wariacji - w tym Mi 9 SE oraz Mi 9 Pro. Teraz współzałożyciel Xiaomi oraz obecny szef firmy, Lin Bin, potwierdził prace nad kolejnym flagowcem.

Lin Bin nie napisał tego bezpośrednio, ale pod jednym z postów na chińskiej sieci społecznościowej Weibo, który dotyczył Mi 9 Pro, napisał, że nachodzi jego następca. Jest to jak na razie pierwsza wzmianka na temat tego urządzenia, dlatego póki co nie mamy żadnych konkretnych informacji na temat specyfikacji, daty premiery czy ceny. Ale dzień, w którym Mi 10 Pro wejdzie na rynek, może być bliski - ze strony oficjalnego sklepu Xiaomi zostały zdjęte wszystkie modele Mi 9, co sugeruje szykowanie miejsca na następcę. Wcześniej o Mi 10 Pro krążyły tylko pogłoski - sugerowały, że cała linia z numerem "10" będzie używać procesora Snapdragon 865, a także mieć mocny aparat tylny 108 Mpix. Systemem ma być Android 10 z autorską nakładką MIUI 11.

W sieci jakiś czas temu ukazał się wyciek certyfikacji dwóch urządzeń Xiaomi, sugerujący, że będą wspierać szybkie ładowanie 66W. Sam Lin Bin napisał, że 10 Pro będzie najlepszym jak dotąd smartfonem firmy. Choć nie podał żadnej daty premiery, spodziewamy się zobaczyć ten model najszybciej w połowie 2020 roku. Prawdopodobnie będzie mieć pełne wsparcie dla 5G.