Xiaomi Mi 10 Pro - wersja z 8GB RAM w Geekbench

W serwisie Geekbench pojawiły się wyniki testu nadchodzącego flagowca Xiaomi Mi 10 Pro. Jak wypadł model wyposażony w 8GB RAM?

Do premiery Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro pozostały trzy dni, a do ich wejścia na rynek - 13. Dzisiaj pojawiła się informacja, że tym dwóm smartfonom będzie towarzyszyć trzeci - o nazwie Mi 10 Explorer Edition. Jednak jest to tylko przeciek, natomiast potwierdzony fakt to przejście przez model Pro testów w Geekbench. Ze specyfikacji możemy dowiedzieć się, że działał pod kontrolą procesora Snapdragon, a choć nazwa nie została wymieniona, parametry wskazują na model 865 . Miał on do wykorzystania 8GB RAM - podobnie jak Mi 9 Pro, co pozwala przypuszczać, że taka ilość RAM jest przeznaczona dla podstawowych wersji telefonu. Z dotychczasowych plotek wiemy, że mają pojawić się edycje z 12GB RAM, a może nawet z 16GB.

Procesor Mi 10 Pro pokazuje, że model ten będzie korzystać ze standardu łączności 5G. Uzyskał 904 punkty w teście jednego rdzenia oraz 3290 punktów przy wielu. I to niezły wynik. Dla porównania: Huawei Mate 30 Pro 5G ma w tym samym teście 768 punktów przy jednym rdzeniu, a przy wielu - 3076. Warto również pamiętać, że Mi 10 Pro ma mieć obiektyw główny 108Mpix oraz 512GB pamięci. Urządzenia ma zasilać bateria o pojemności 5,250 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 66W.

Źródło: PlayfulDroid