Xiaomi Mi 10 - do sieci wycieka szkło ochronne na ekran

Xiaomi Mi 10 zaoferuje zakrzywiony panel przedni z małymi ramkami i bez wycięcia w ekranie.

Xiaomi podobnie, jak inni producenci przygotowuje się do premiery swoich flagowych urządzeń na 2020 rok. Chińczycy zaprezentują swoje smartfony Mi 10 i Mi 10 Pro na targach Mobile Wrold Congress 2020 w lutym. Podobnie, jak w przypadku Samsunga Galaxy S11 do sieci wyciekło szkło ochronne na Mi 10, które zdradza, jak wyglądać będzie panel przedni urządzenia.

Źródło: xiaomi

Najnowszy wyciek szkła wraz z pełną specyfikacją techniczną, która pojawiła się w sieci nieco wcześniej pokazują, jakimi smartfonami będą Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro.

Szkło ochronne na ekran, które właśnie pojawiło się w internecie pokazuje, że urządzenie posiadać będzie zagięty ekran wzdłuż dłuższych krawędzi. Krzywizna jest dosyć duża, przez co panel mocno przypomina Samsungi Galaxy S8 i Galaxy S9. Możliwe, że również górna i dolna krawędź będzie lekko zaokrąglona.

Panel wydaje się mieć bardzo małe ramki, ale niestety nie są one symetryczne. Dolna z nich jest zauważalnie grubsza od pozostałych. Mimo tego ramki nadal są mniejsze od tych, jakie możemy spotkać w obecnie dostępnych w sprzedaży smartfonach Xiaomi. Na szkle brakuje jakichkolwiek wycięć, co wskazuje, że urządzenie posiadać będzie kamerkę do selfie umieszczoną pod ekranem.

Niektóre plotki wskazują, że Xiaomi Mi 10 może posiadać dwie kamerki do selfie podobnie, jak Samsung Galaxy S10+. Wszystko wskazuje na to, że wysuwane kamery w 2020 roku przejdą do przeszłości, a Xiaomi produkować będzie smartfony z aparatami umieszczonymi w ekranie.

Źródło: gsmarena.com, weibo.com