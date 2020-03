Xiaomi Mi 10 i Mi 10 Pro zaprezentowane wraz z niezapowiedzianym, trzecim modelem

O 14:00 czasu polskiego rozpoczęła się prezentacja online dwóch flagowców producenta.

Prezentację prowadził prezes Xiaomi. Zaczął od przypomnienia, że żyjemy w trudnych czasach i powinniśmy wzajemnie sobie pomagać. Posłużył się przy tym wierszem, który został wydrukowany w językach angielskim i włoskim, a następnie umieszczony na maseczkach chirurgicznych, których duży transport został wysłany przez Xiaomi z Chin do Włoch.

Trzy nowe modele to: Mi 10, Mi 10 Pro oraz niespodzianka - trzeci model, którego od razu nie ujawniono.

Dużo czasu poświęcono prezentacji możliwościom dawanym przez możliwość nagrywania materiałów wideo w 8K oraz wykonywaniu zdjęć. Nie zabrakło prezentacji takich funkcji, jak zaawansowane mechanizmy stabilizacji, SI, korekcja zniekształceń, opcje nagrywania w nocy czy dedykowane tryby utrwalania obrazu. Prowadzący podsumował to krótko: "Mi 10 to smartfony do zdjęć i wideo w erze 5G".

Mi 10 Pro ma zoom cyfrowy x50. Osiągnięcie tego efektu było możliwe dzięki specjalnej konstrukcji obiektywów oraz zastosowaniu zaawansowanego oprogramowania do obróbki obrazu. Główny obiektyw aparatu tylnego to 108 Mpix.

A tak prezentują się aparaty w obu modelach.

Po omówieniu możliwości foto, przyszedł czas na design i podkreślenie obecności głośników "true stereo", które pozwalają na dokładne oddanie kierunku, z którego rozlega się dźwięk wraz z adekwatnym natężeniem.

Porównano także głośniki z konkurencją. Oczywiście z tego porównania to właśnie propozycja Xiaomi wychodzi zwycięsko. Podkreśleniem tego są świetne wyniki, jakie w testach audio Mi 10 otrzymało od serwisu DxOMark.

Prezes wyjaśnił także, że otwór na obiektyw przedni został umieszczony w centralnej części ekranu, aby nie zasłaniać go palcem podczas grania w gry. Sam wyświetlacz ma większy kontrast niż konkurencja w postaci iPhone Pro 11 Max.

Kolejnym punktem prezentacji było zaprezentowanie wersji kolorystycznych z krótkim omówieniem każdej z nich, a potem pokazaniem modeli o tych barwach. Następnie przeszliśmy do wydajności i omówienia korzyści, jakie daje użytkownikom zastosowanie użytych podzespołów. Pokazano także autorski system chłodzenia urządzenia. W testach AnTuTu smartfon Mi 10 Pro uzyskał ponad 602 666 punktów.

Oba modele obsługują Wi-fi 6 i 5G - tym standardom i zaletom z ich stosowania poświęcono kolejne minuty prezentacji. Potem przyszła kolej na ładowanie - Mi 10 Pro ma przewodowe 50W, co pozwala naładować baterię od 0 do 100% w 45 minut, a bezprzewodowe to 30W. Tu ładowanie zajmie 65 minut. Nie zabrakło zwycięskiego porównania - tym razem z Samsungiem.

No i w końcu ujawniono ceny na Europę. Za Mi 10 zapłacimy 799 euro (3,6 tys. zł ), za Mi 10 Pro 999 euro ( ponad 4,5 tys. zł). W przedsprzedaży każdy dostanie bonus - słuchawki bezprzewodowe wartości 100 euro. Niestety, jak na razie w Polsce telefony nie będą dostępne. A trzeci smartfon to Mi 10 Lite 5G.

Mi 10 Lite 5G będzie dostępny w trzech kolorach. Używa procesora Snapdragon 765G, wyświetlacz to AMOLED 6,57", główny obiektyw aparatu tylnego to 48 Mpix, przedni 16 Mpix, bateria 4160 mAh, a wersje pamięci - 64 i 128 GB. Cena urządzenia zaczyna się od 349 euro (1580 zł). Ma być to najtańsza propozycja 5G na rynku.

Mi TV 4S 65" to dodatkowa nowość - Smart TV posiada wbudowanego Asystenta Google, Chromecast, jakość obrazu to 4K HDR, a działa pod kontrolą systemu Android 9. Mi TV 4S będzie dostępny od czerwca w cenie 549 euro.

Ostatnie produkty to oczyszczacz powietrza - Mi Air Purifier H3, którego cena zaczyna się od 179,99 euro - oraz słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 - cena 79,99 euro.

Na tym prezentacja się skończyła - prowadzący zaprosił na unboxing. A my czekamy na ceny i dostępność nowych sprzętów Xiaomi w Polsce.