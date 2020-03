Xiaomi Mi 10 oraz Mi 10 Pro zadebiutują 27 marca

Chociaż nowe flagowce Xiaomi zostały zaprezentowane już jakiś czas temu, dopiero dzisiaj poznaliśmy datę ich globalnej premiery.

Oficjalna prezentacja flagowców Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro nastąpiła 13 lutego. Od tamtej pory otrzymywaliśmy kolejne informacje, dotyczące możliwości obydwu urządzeń, jednak cały czas oczekiwano, kiedy wejdą one do globalnej sprzedaży. I już wiemy, że stanie się to 27 marca. Globalnej premierze będzie towarzyszyć wydarzenie transmitowane online, które będzie można oglądać poprzez YouTube, Twittera, a także Facebooka.

Warto przypomnieć, że premiera urządzeń miała już miejsce w Chinach. 14 lutego wykupiono w kilkadziesiąt sekund wszystkie z przygotowanych na tamten rynek modeli Mi 10 Pro. Xiaomi nie podało dokładnej liczby, ale szacuje się, że mogła wynosić ona pomiędzy 33 a 44 tys. urządzeń. W przypadku Xiaomi Mi 10 było to pomiędzy 42 a 50 tys. Ponieważ w obu przypadkach ilość jest podobna, trudno przypuszczać, który z modeli będzie cieszyć się większą popularnością. Jak na razie nie mamy jeszcze polskich cen urządzenia - ale polski oddział Xiaomi ma nas poinformować, gdy tylko zostaną ujawnione.

Źródło: GSM Arena