Xiaomi Mi 10 oraz Samsung Galaxy Z Flip wyprzedane w kilka chwil

Zarówno smartfon Xiaomi, jak i składak Samsunga rozeszły się jak świeże bułeczki. Jednak nie wszędzie w tym samym tempie i ilości.

Xiaomi Mi 10 to flagowiec, o którym pisaliśmy mnóstwo, a jego premiera nie rozczarowała. Ba, nawet zaskoczyła - model Xiaomi Mi 10 Pro ma w tej chwili najlepszy aparat na rynku. Producent wprowadził go do sprzedaży w Chinach, a klienci wykupili wszystkie dostępne egzemplarze w kilkadziesiąt sekund. Druga runda sprzedaży ma dopiero zostać przed producenta ogłoszona w ciągu kolejnych dni. Niestety, nie powiedziano, ile łącznie sprzedało się modeli w pierwszej turze.

Galaxy Z Flip również odniósł sukces u siebie, czyli w Korei Południowej. Do sprzedaży online trafiła pierwsza partia składaków - i szybko została wykupiona. Jednak trudno powiedzieć, aby dostępna była kolosalna ilość sprzedanych modeli - Samsung na pierwszy rzut przeznaczył zaledwie 900 sztuk, a więcej egzemplarzy ma pojawić się jutro. Ze względu na specyfikę telefonu, proces jego produkcji zajmuje więcej czasu, jednak producent liczy na to, że sprzeda się on co najmniej pięciokrotnie lepiej, niż Galaxy Fold.