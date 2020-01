Xiaomi Mi 10 osiąga potężny wynik w AnTuTu

Xiaomi wciąż doskonali swój tegoroczny flagowiec Mi 10. W sieci pokazał się wynik z testów AnTuTu, pokaujący, że będzie to naprawdę mocne i wydajne urządzenie!

Wraz z wynikami testu potwierdziło się, że smartfon korzysta z procesora Snapdragon 865 z układem graficznym Adreno 650. Wynik to 560 000 punktów - co jest bardzo wysokim rezultatem. Dla porównania - Honor V30 Pro uzyskał 476480, a w zestawieniu najwydajniejszych smartfonów, zwycięzca - Asus ROG Phone II - uzyskał wynik 496662, zaś wśród średniaków dominowało Redmi Note 8 Pro z Helio G90T - wynik tego modelu to 283092.

Wszystkie znane informacje na temat Xiaomi Mi 10 zbieramy na tej stronie. I na podstawie dotychczasowych plotek i przecieków już wiemy, że może być to jeden z hitów 2020 roku.

Źródło: Playfuldroid