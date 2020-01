Xiaomi Mi 10 - poster zdradza datę premiery

Do sieci trafił poster reklamowy, zdradzający datę premiery najnowszego flagowca Xiaomi - Mi 10.

Jak dotąd słyszeliśmy wiele pogłosek o tym, że Xiaomi wypuści na rynek swoje flagowce Mi 10 oraz Mi 10 Pro na początku lutego. Pojawiła się również wieść, że termin ich premiery został zaplanowany specjalnie tak, aby trafiły do sprzedaży, zanim Samsung pokaże Galaxy S20, S20+, S20 Ultra 5G i Galaxy Z Flip. Dzisiaj w chińskiej sieci społecznościowej pojawił się poster reklamowy modeli Mi 10, pokazujący datę premiery - jest to 11 lutego. Co więcej, widzimy dokładnie zestaw tylnych obiektywów, który wygląda niczym skopiowany z Mi MIX Alpha. Główny obiektyw to prawdopodobnie 108 Mpix.

Poster mówi nam też, że prezentacja Xiaomi Mi 10 odbędzie się w Pekinie. Spodziewamy się zobaczyć na nim na pewno Xiaomi Mi 10 oraz Mi 10 Pro. Być może zobaczymy także Mi 10 SE, czyli następcę Mi 9 SE z ubiegłego roku. Oczywiście jak w przypadku każdego wycieku, także i tutaj nie można mieć 100% pewności co do jego prawdziwości, dlatego pozostaje zaczekać, aż informacje o dacie premierze potwierdzi samo Xiaomi.