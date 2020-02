Xiaomi Mi 10 - reklama TV pokazuje kluczowe cechy smartfona

Dzisiaj Xiaomi Mi 10 oraz Xiaomi Mi 10 Pro zostaną oficjalnie zaprezentowane światu. Poprzedza je reklama telewizyjna, pokazująca najważniejsze funkcje urządzenia.

Xiaomi rozpoczyna akcję promocyjną swoich nowych flagowców, a poniższa, trwająca 15 sekund reklama będzie emitowana globalnie. Możemy zobaczyć na niej, że urządzenie działa pod kontrolą MIUI 11, ma obiekty szerokokątny, duży wyświetlacz oraz ładowanie bezprzewodowe 10W. Nie podano jak dotąd oficjalnie rozmiaru wyświetlacza, ale na reklamie można dostrzec bardzo cienkie ramki. Ostatnie chwile nagrania pokazują nam możliwości związane z przybliżaniem obrazu - czym wcześniej chwalił się sam szef Xiaomi. Wydaje się, że w tym aspekcie może konkurować z Galaxy S20 oraz Huawei P30 Pro.

Co do wyświetlacza, to wczoraj wyszło na jaw, że zastosowano w obu modelach Xiaomi Mi 10 będzie mieć odświeżanie 90 Hz. Oficjalną specyfikację poznamy już za kilka godzin, podczas konferencji online. Warto dodać, że producent musiał zmienić swoje plany co do pierwszego zademonstrowania smartfonów na żywo - miało to obyć się podczas odwołanych wczoraj targów Mobile World Congress.