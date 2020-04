Xiaomi Mi 10 - specyfikacja, cena, data premiery [09.04.2020]

Xiaomi wypuszcza nowe warianty Mi 9, ale następca całej linii pojawi się w lutym 2020 roku. Tutaj zbieramy wszystkie plotki, przecieki i sprawdzone informacje na jego temat.

Xiaomi Mi 10 - data premiery

Smartfony Xiaomi cieszą się popularnością na całym świecie ze względu na doskonały stosunek jakości do ceny. Mi 10, nadchodzący flagowiec, ma pojawić się w lutym 2020 roku. Choć deklaracja taka może zabrzmieć dziwnie, ponieważ Xiaomi wciąż dodaje nowe modele do rodziny Mi 9 - jak Mi 9 SE czy Mi 9 Lite, które zadebiutował we wrześniu w Hiszpanii. Jednak debiut Mi 9 miał miejsce także w lutym, a w Europie pojawił się na targach MWC 2019. Podobną strategię producent przyjął dla Mi 10, dlatego można założyć, że oficjalna prezentacja smartfona na Europę będzie mieć miejsce podczas MWC 2020, czyli pomiędzy 24 a 27 lutego.

Xiaomi będzie mieć w przyszłym roku co najmniej dwa flagowce z linii Mi 10 - Xiaomi Mi 10 i Xiaomi Mi 10 Pro. Niepotwierdzone doniesienia mówią także o edycji Xiaomi Mi 10 Lite.

AKTUALIZACJA 06.01.2020

W sieci pojawiły się pogłoski, jakoby Xiaomi planowało premierę swojego flagowego modelu Mi 10 na 11 lutego 2020 roku

Xiaomi Mi 10 - specyfikacja

Niektóre nowe elementy w Mi 10 da się przewidzieć za pomocą zwykłej logiki, jak na przykład użycie ośmiordzeniowego procesora Snapdragon 865 - co zresztą potwierdziło dwa dni temu samo Xiaomi. A ponieważ procesor ten ma wbudowany modem 5G, nowy flagowiec Xiaomi będzie wspierać ten standard łączności. Nie spodziewamy się natomiast zwiększenia rozdzielczości ponad Full HD+, ale mogą dojść pewne ulepszenia samego wyświetlacza. Jak podaje GearBest, Mi 10 ma korzystać z panelu AMOLED o wielkości 6,2". To nieco mniej, niż obecne 6,39" w Mi 9, dlatego brzmi trochę nieprawdopodobnie. Wracając do podzespołów - przy 5G możemy spodziewać się co najmniej 8GB RAM, jeśli zaś chodzi o pojemność karty pamięci - może być to zarówno 128, 256, jak i 512GB. Jest bardzo prawdopodobne, że najdroższy wariant Mi 10 będzie mieć 12GB RAM i 512 GB pamięci.

Inne pogłoski mówią, że Xiaomi skorzysta z paneli Infinity-O, co pozwoli wyeliminować notch i zamiast tego umieścić otwór na obiektyw aparatu przedniego. Spodziewamy się, że w wyświetlacz zostanie wbudowany czytnik odcisków palców. Może być to czytnik czwartej generacji, zapowiedziany niedawno przez Qualcomm.

AKTUALIZACJA 28.12.2019

Na szczycie Qualcomm Snapdragon Summit, Xiaomi oficjalnie ogłosiło, że Mi 10 zadebiutuje z procesorem Qualcomm Snapdragon 865.

GearBest podaje również, że Mi 10 będzie mieć akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierający szybkie ładowanie 40W. W porównaniu z Mi 9, gdzie bateria to 3300 mAh, to duży skok. Ma być także moduł NFC, podwójny GPS oraz Bluetooth 5,1 i Wi-fi 6. Spodziewamy się zobaczyć także dual-SIM. Całość ma działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 z nakładką MIUI 11

AKTUALIZACJA 28.12.2019

Mi 10 ma mieć wsparcie dla ładowania 50W, a Mi 10 Pro - dla 66W, zaś edycja Xiaomi Mi 10 w wersji Lite - 30W. Jednak prace nad 66W jeszcze trwają i dopiero ich pomyślne ukończenie ma umożliwić superszybkie ładowanie. Ładowarka 66W została certyfikowana przez chińskie ministerstwo, jednak nie ma 100% pewności, czy będzie używana z Mi 10 Pro. Tu musimy zaczekać na oficjalne potwierdzenie.

Xiaomi Mi 10 - aparaty

Od jakiegoś czasu słyszmy pogłoski, że kolejny flagowiec Xiaomi ma mieć aparat z obiektywem głównym 64 Mpix. Jak wiemy,Samsung szykuje sensor ISOCELL Bright GW1 dla kolejnego flagowca Redmi, więc być może pojawi się on również w Mi 10. Tymczasem GearBest przewiduje konfigurację aparatu tylnego następująco: 45 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix, czyli gorszą, niż obecne 48Mpix + 12Mp + 16Mp.

Xiaomi Mi 10 - ceny

Obecnie smartfon Mi 9 z 6RAM i 128GB kosztuje w polskim sklepie Xiaomi dokładnie 1999 zł. Spodziewamy się, że Mi 10 nie będzie droższy, niż 2,5 tys. zł, a cena nie będzie niższa niż 1900 zł.

AKTUALIZACJA 07.01.2020

Xiaomi Mi 10 osiągnął wysoki wynik w teście AnTuTu: 560 000 punktów. Dla porównania - Honor V30 Pro uzyskał 476480, a w zestawieniu najwydajniejszych smartfonów, zwycięzca - Asus ROG Phone II - uzyskał wynik 496662 punktów.

AKTUALIZACJA 04.01.2020

Do sieci wyciekło szkło ochronne na Mi 10, które zdradza, jak wyglądać będzie panel przedni urządzenia.

AKTUALIZACJA 15.01.2020

Do sieci trafiły dwa zdjęcia, rzekomo prezentujące smartfona w działaniu

AKTUALIZACJA 20.01.2020

Przecieki podają, że Xiaomi Mi 10 otrzyma tylny aparat składający się z czterech obiektywów, a główny to aż 108 Mpix. Mają być one ułożone w podobny sposób, jak w Mi 9.

W chińskiej sieci społecznościowej pojawił się poster reklamowy modeli Mi 10, pokazujący datę premiery - jest to 11 lutego.

AKTUALIZACJA 29.01.2020

Szybkie ładowanie 66 W zostało zauważone w kodzie źródłowym nakładki MIUI.

AKTUALIZACJA 30.01.2020

Z chińskiej witryny Xiaomi dowiadujemy się, że urządzenie używa procesora Snapdragon 865, który ma do wykorzystania kolosalne 16GB RAM. Informacja ta dotyczy wariantu Mi 10 Pro 5G.

AKTUALIZACJA 06.02.2020

Szef Xiaomi pokazał możliwości, jakie ma zoom aparatu - prezentujemy je w tym tekście.

AKTUALIZACJA 08.02.2020

Chiński sklep internetowy Jingdong zapowiada Xiaomi Mi 10. Premiera odbędzie się 13 lutego o 14:00 (18:00 czasu polskiego)

AKTUALIZACJA 10.02.2020

Xiaomi Mi 10 Pro z 8GB RAM pokazało się w serwisie Geekbench. Uzyskał 904 punkty w teście jednego rdzenia oraz 3290 punktów przy wielu.

AKTUALIZACJA 13.02.2020

Xiaomi Mi 10 - oficjalna specyfikacja

Procesor: Snapdragon 865

Układ graficzny: Adreno 650

RAM: 8/12 GB LPDDR5 RAM

Wyświetlacz: AMOLED 6,67", FullHD+, 90 Hz, jasność do 1200 niitów, 4096 poziomów jasności

Aparat tylny: obiektyw główny 108 MPix (1/1.33″ , EIS, OIS) + szerokokątny 123° 13 Mpix (f/2.4) + sensor głębi 2 Mpix (f/2.4) + makro 2 Mpix

Aparat przedni: 10 Mpix

Nagrywanie wideo: 8K (7680×4320 pikseli)

Pamięć: UFS 3.0, 125 lub 256GB

Akumulator: 4780 mAh, ładowanie przewodowe i bezprzewodowe 30W

Wersje kolorystyczne: Peach, Green, Black

Ceny (w przeliczeniu): 572 USD (ok. 2250 zł) za wersję 8GB/128GB, 615 USD (ok. 2410 zł) za wersję 8GB/256GB, 673 USD (ok. 2650 zł) za wersję 12GB/256GB

Xiaomi Mi 10 Pro - oficjalna specyfikacja

Procesor: Snapdragon 865

Układ graficzny: Adreno 650

RAM: 8/12 GB LPDDR5 RAM

Wyświetlacz: AMOLED 6,67", FullHD+, 90 Hz, jasność do 1200 niitów, 4096 poziomów jasności

Aparat tylny: obiektyw główny 108 MPix (1/1.33″ , EIS, OIS) + szerokokątny 20 Mpix (f/2.2) + "krótki" teleobiektyw 12 Mpix (f/2.0) (zoom optyczny x2) + teleobiektyw 10 Mpix (f/2.0) (zoom hybrydowyx10)

Aparat przedni: 10 Mpix

Nagrywanie wideo: 8K (7680×4320 pikseli)

Pamięć: UFS 3.0, 256 lub 512GB

Akumulator: 4500 mAh, ładowanie przewodowe 50W, bezprzewodowe 30W

Wersje kolorystyczne: Blue, White

Ceny (w przeliczeniu): 715 USD (ok. 2800 zł) za wersję 8GB/256GB, 787 USD (ok. 3100 zł) za wersję 12GB/256GB, 860 USD (ok. 3370 zł) za wersję 12GB/512GB

AKTUALIZACJA 28.03.2020

Podczas globalnej premiery smartfonów pokazano niespodziewanie trzeci model - Mi 10 Lite 5G. Ma on procesor: Snapdragon 765G, oferuje poczwórny układ aparatów wspomagany sztuczną inteligencją z głównym obiektywem 48MP oraz wyświetlacz AMOLED TrueColor o przekątnej 6,57”. Korzysta z pamięci LPDDR4x RAM oraz pamięci UFS 2.1. Zasila go bateria o pojemności 4160mAh z szybkim ładowaniem do 20W, wspiera również obsługę ładowania Quick Charge 3.5.

Podczas prezentacji poinformowano o cenach na Europę:

Xiaomi Mi 10 Pro 8GB RAM+256GB pamięci to cena 999 euro, dostępne są warianty kolorystyczne Solstice Grey oraz Alphine White

Xiaomi Mi 10 ma być dostępny w edycjach 8GBRAM+128GB pamieci i 8GB RAM+256GB pamięci, warianty kolorystyczne to Twilight Grey oraz (Coral Green), najtańsza opcja to 799 euro.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G będzie dostępny w cenie 349 euro.

Polskie ceny Mi 10 oraz Mi 10 Pro zostaną ujawnione podczas prezentacji online 31 marca 2020 roku.

AKTUALIZACJA 31.03.2020

Ujawniono polskie ceny:

Xiaomi Mi 10 dostępny będzie w wersji 8GB RAM + 128GB pamięci za 3499 zł, a edycja 8GB TAM + 256GB pamięci to 3999 zł.

Xiaomi Mi 10 Pro to edycja mająca 8GB RAM + 256GB pamięć i kosztuje 4399 zł

Nabywcy Mi 10 mogą wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych: szarą (Twilight Grey) lub zieloną (Coral Green). Mi 10 Pro to także dwa kolory: biały (Alphine White) i szary (Solstice Grey).Sprzedaż ruszy 14 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, smartfony znajdą się w Mi Stores, a obojętnie od tego będzie można nabyć je w sklepach internetowych mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl.