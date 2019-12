Xiaomi Mi 10 - specyfikacja, cena, data premiery (plotki i przecieki)

Xiaomi wypuszcza nowe warianty Mi 9, ale następca całej linii pojawi się w lutym 2020 roku. Tutaj zbieramy wszystkie plotki, przecieki i sprawdzone informacje na jego temat.

Spis treści

Xiaomi Mi 10 - data premiery

Smartfony Xiaomi cieszą się popularnością na całym świecie ze względu na doskonały stosunek jakości do ceny. Mi 10, nadchodzący flagowiec, ma pojawić się w lutym 2020 roku. Choć deklaracja taka może zabrzmieć dziwnie, ponieważ Xiaomi wciąż dodaje nowe modele do rodziny Mi 9 - jak Mi 9 SE czy Mi 9 Lite, które zadebiutował we wrześniu w Hiszpanii. Jednak debiut Mi 9 miał miejsce także w lutym, a w Europie pojawił się na targach MWC 2019. Podobną strategię producent przyjął dla Mi 10, dlatego można założyć, że oficjalna prezentacja smartfona na Europę będzie mieć miejsce podczas MWC 2020, czyli pomiędzy 24 a 27 lutego.

Xiaomi Mi 10 - specyfikacja

Niektóre nowe elementy w Mi 10 da się przewidzieć za pomocą zwykłej logiki, jak na przykład użycie ośmiordzeniowego procesora Snapdragon 865 - co zresztą potwierdziło dwa dni temu samo Xiaomi. A ponieważ procesor ten ma wbudowany modem 5G, nowy flagowiec Xiaomi będzie wspierać ten standard łączności. Nie spodziewamy się natomiast zwiększenia rozdzielczości ponad Full HD+, ale mogą dojść pewne ulepszenia samego wyświetlacza. Jak podaje GearBest, Mi 10 ma korzystać z panelu AMOLED o wielkości 6,2". To nieco mniej, niż obecne 6,39" w Mi 9, dlatego brzmi trochę nieprawdopodobnie. Wracając do podzespołów - przy 5G możemy spodziewać się co najmniej 8GB RAM, jeśli zaś chodzi o pojemność karty pamięci - może być to zarówno 128, 256, jak i 512GB. Jest bardzo prawdopodobne, że najdroższy wariant Mi 10 będzie mieć 12GB RAM i 512 GB pamięci.

Inne pogłoski mówią, że Xiaomi skorzysta z paneli Infinity-O, co pozwoli wyeliminować notch i zamiast tego umieścić otwór na obiektyw aparatu przedniego. Spodziewamy się, że w wyświetlacz zostanie wbudowany czytnik odcisków palców. Może być to czytnik czwartej generacji, zapowiedziany niedawno przez Qualcomm.

GearBest podaje również, że Mi 10 będzie mieć akumulator o pojemności 5000 mAh, wspierający szybkie ładowanie 40W. W porównaniu z Mi 9, gdzie bateria to 3300 mAh, to duży skok. Ma być także moduł NFC, podwójny GPS oraz Bluetooth 5,1 i Wi-fi 6. Spodziewamy się zobaczyć także dual-SIM. Całość ma działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 10 z nakładką MIUI 11

Xiaomi Mi 10 - aparaty

Od jakiegoś czasu słyszmy pogłoski, że kolejny flagowiec Xiaomi ma mieć aparat z obiektywem głównym 64 Mpix. Jak wiemy,Samsung szykuje sensor ISOCELL Bright GW1 dla kolejnego flagowca Redmi, więc być może pojawi się on również w Mi 10. Tymczasem GearBest przewiduje konfigurację aparatu tylnego następująco: 45 Mpix + 12 Mpix + 12 Mpix, czyli gorszą, niż obecne 48Mpix + 12Mp + 16Mp.

Xiaomi Mi 10 - ceny

Obecnie smartfon Mi 9 z 6RAM i 128GB kosztuje w polskim sklepie Xiaomi dokładnie 1999 zł. Spodziewamy się, że Mi 10 nie będzie droższy, niż 2,5 tys. zł, a cena nie będzie niższa niż 1900 zł.