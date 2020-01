Xiaomi Mi 10 z obiektywem 108 Mpix?

Według najnowszego przecieku, Xiaomi Mi 10 ma dysponować aparatem tylnym z matrycą 108 Mpix.

Xiaomi prawdopodobnie zaprezentuje oficjalnie model Mi 10 w pierwszej połowie lutego. Do tego czasu jesteśmy zdani wyłącznie na plotki i przecieki dotyczące urządzenia. Dzisiaj pojawiły się kolejne nieoficjalne informacje, za które odpowiada chiński specjalista od tego typu wiadomości, publikujący w sieci Weibo pod pseudonimem Digital chat station. Pierwsza mówi o tym, że Xiaomi Mi 10 otrzyma tylny aparat składający się z czterech obiektywów, a główny to aż 108 Mpix. Mają być one ułożone w podobny sposób, jak w Mi 9. Druga informacja to brak czytnika linii papilarnych na plecach. Może to oznaczać, że jest on wbudowany w wyświetlacz - ma być to OLED z otworem na obiektyw aparatu przedniego w lewym, górnym rogu.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 10 otrzyma procesor Snapdragon 865, co oznacza obsługę sieci 5G. Ma być to zarazem najtańszy na rynku (przynajmniej w momencie debiutu) smartfon z tym układem. W sieci pojawiły się również plotki o baterii 4800 mAh z obsługą ładowania 66W - ale tylko w edycji Pro telefonu. Ma to umożliwiać pełne naładowanie baterii - od 0 do 100% - w czasie zaledwie 35 minut. Jak i do każdego przecieku, także i do tego należy podejść z ograniczonym zaufaniem - ale aparat 108 Mpix to bardzo dobry pomysł.