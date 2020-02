Xiaomi Mi 10 zaoferuje pamięć RAM LPDDR5 produkcji Micron'a

Popularny producent pamięci masowych oraz operacyjnych dostarczy kości do najnowszego flagowca z Chin.

Na wydarzeniu Snapdragon Tech Summit prezes Xiaomi potwierdził, że nowy model Mi 10 zostanie wyposażony w flagowy obecnie procesor Qualcomm Snapdragon 865. Wkrótce po tej informacji w sieci zaczęły pojawiać się plotki o dwóch modelach Xiaomi Mi 10 - podstawowej oraz Pro. Druga z nich została zauważona w jednej z kompilacji testowych oprogramowania MIUI 11 dla smartfona Redmi K30 5G. System pozwoli potwierdzić nazwy handlowe nadchodzących flagowców z Chin.

Źródło: xda-developers.com

W międzyczasie dowiedzieliśmy się także o obecności super szybkiego, 66 W systemu ładowania baterii, który z pewnością pojawi się w Xiaomi Mi 10 Pro, ale możliwe, że znajdzie się także w bazowym modelu. Dzięki plikom build.prop uzyskanymi przez redaktorów portalu XDA Developers wiemy także, że urządzenia zostaną wyposażone w aparat główny o rozdzielczości 108 MP.

Teraz dowiadujemy się kolejnych informacji na temat Xiaomi Mi 10. Zgodnie z najnowszym raportem prosto z Chin, amerykańskiemu producentowi pamięci - Micron udało się wyprodukować pierwsze na świecie układy LPDDR5 RAM, które przeznaczone są do stosowania w najwydajniejszych smartfonach. Dzięki skomplikowanemu procesowi produkcyjnemu możliwe jest umieszczenie nawet 12 GB pamięci operacyjnej na jednej matrycy. Pamięć może pochwalić się szybkością transmisji wynoszącą do 6,4 Gbps, czyli prawie dwukrotnie wyższą, niż w przypadku popularnej obecnie LPDDR4, a także o 20 procent większą niż w LPDDR4x. Co ważne dwukrotnie zmalał także czas dostępu do plików. W kwestii zużycia energii pamięci typu LPDDR5 potrzebują o ponad 20 procent energii mniej, niż LPDDR4.

Z raportu wynika, że pierwszym smartfonem, który wykorzysta pamięć LPDDR5 będzie Xiaomi Mi 10. Informacja ta została potwierdzona przez prezesa i współzałożyciela Xiaomi Lei Jun za pośrednictwem portalu Weibo.

Jun przekazał, że początkowo jedynie najdroższe i najwydajniejsze konfiguracje miały wykorzystywać pamięć LPDDR5 jednak ze względu na znaczą poprawę wyników oraz możliwości produkcyjne każdy egzemplarz Xiaomi Mi 10 zostanie wyposażony w pamięć typu LPDDR5.

