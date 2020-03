Xiaomi Mi 10 - znamy polskie ceny i dostępność

Globalna premiera Xiaomi Mi 10 nastąpiła cztery dni temu, a dzisiaj poinformowano nas o polskich cenach tych świetnie zapowiadających się telefonów.

Xiaomi zaprezentowało dzisiaj nie tylko smartfony, ale także telewizory Mi TV oraz Mi Robot Vacuum - Mop Pro.

Mi 10 Pro i Mi 10 to smartfony od Xiaomi z poczwórnym aparatem tylnym. W obu główny obiektyw to 108 MP. Korzystają z takich rozwiązań, jak laserowy autofocus, SI 2.0, tryb nocny oraz podwójny flesz. Aparat Mi 10 Pro uzyskał 124 punkty w testach DxOMark, co dało mu pierwsze miejsce w rankingu. Dokładne specyfikacje techniczne obu modeli znajdziesz na tej stronie. Teraz czas na ceny.

Xiaomi Mi 10 dostępny będzie w wersji 8GB RAM + 128GB pamięci za 3499 zł, a edycja 8GB TAM + 256GB pamięci to 3999 zł.

Xiaomi Mi 10 Pro to edycja mająca 8GB RAM + 256GB pamięć i kosztuje 4399 zł

Mi 10 pro Alphine White

Nabywcy Mi 10 mogą wybrać jedną z dwóch wersji kolorystycznych: szarą (Twilight Grey) lub zieloną (Coral Green). Mi 10 Pro to także dwa kolory: biały (Alphine White) i szary (Solstice Grey).

Sprzedaż ruszy 14 kwietnia. Jeśli będzie to możliwe, smartfony znajdą się w Mi Stores, a obijętnie od tego będzie można nabyć je w sklepach internetowych mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl. Pojawią się także w sieciach sprzedających sprzęt elektroniczny oraz w ofertach operatorów komórkowych. Na zachętę Xiaomi umożliwia zakup Mi 10 w przedsprzedaży. Potrwa ona od 7 kwietnia (od godz. 14:00) i pozwala na nabycie telefonu w zestawie z Mi TV 4A 32”za 1 zł (+ VAT). Uwaga - oferta jest limitowana.

Zaprezentowane zostały także trzy modele telewizorów: Mi TV 4S 55”, Mi TV 4S 43” oraz Mi TV 4A 32”. Dwa pierwsze to rozdzielczość 4K, a także takie same złącza - 3 porty HDMI, 3 porty USB i 1 port Ethernet. Pracują pod kontrolą systemu Android TV 9.0 Pie, mają wbudowany Chromecast, a w pilocie - obsługę Asystenta Google. Najmniejszy model, Mi TV 4A 32” to obraz obrazu HD. W jego obudowie umieszczono podwójne głośniki DTS-HD &Dolby Audio oraz trzy wejścia HDMI i dwa porty USB. Także używa Androida 9.

Ich sprzedaż ruszy 14 kwietnia - za 32" zapłacisz 899 złotych, za 43" - 1599 zł, a za 55" - 1999 zł. Miejscami dystrybucji będą te same sieci i witryny, co w przypadku smartfonów.

Ostatnia nowość to Mi Robot VacuumMop Pro. Pracuje w trzech trybach: równoczesne mycia i odkurzanie, samo odkurzanie, samo mycie. Moc ssania urządzenia Xiaomi to 2100Pa. Może pokonywać przeszkody o wysokości do 2 cm, a także planować trasę pracy. Można sterować nim zdalnie. Trafi do sprzedaży już za tydzień, 7 kwietnia, w cenie 1699 zł.