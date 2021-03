Xiaomi Mi 10S 5G oficjalnie. Dla kogo odświeżona wersja Mi 10?

Xiaomi zaprezentowało nowy model z rodziny Mi 10. Czy odświeżona wersja zeszłorocznego flagowca to dobry wybór?

Zgodnie z wcześniejszymi przeciekami Xiaomi zdecydowało się na prezentacje odświeżonej wersji swojego zeszłorocznego flagowca. Na rynku pojawił się właśnie model Xiaomi Mi 10S 5G. Urządzenie jest już dostępne w Chinach, a my sprawdzamy, czy warto się nim interesować.

Xiaomi Mi 10S 5G

Pierwszy rzut oka na specyfikację techniczną pokazuje, że Mi 10S jest swoistym pomostem pomiędzy Mi 10, a Mi 11. Urządzenie posiada niemalże flagową specyfikację techniczną, ale zabrakło kilku elementów z tegorocznych modeli.

Xiaomi Mi 10S 5G posiada ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+. Oferuje on 90 Hz częstotliwość odświeżania i został zabezpieczony szkłem Corning Gorilla Glass 5. Jasność maksymalna panelu to aż 1120 nitów. Nie zabrakło również pełnego pokrycia DCI-P3 oraz 180 Hz próbkowania dotyku.

Za wydajność odpowiada nowy procesor Qualcomm Snapdragon 870, który w rzeczywistości jest odświeżoną wersją zeszłorocznego Snapdragona 865. Smartfon oferuje do 12 GB pamięci operacyjnej LPDDR5 oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.0.

Całość pracuje pod kontrolą Androida 11 z nakładką MIUI 12. W środku znajdziemy akumulator o pojemności 4780 mAh ze wsparciem dla 33 W ładowania przewodowego, 30 W ładowania bezprzewodowego oraz 10 W ładowania zwrotnego.

Z tyłu znalazło się miejsce dla 108 MP aparatu z przysłona f/1,69 z optyczną stabilizacją obrazu. Nie zabrakło 13 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz 2 MP czujnika głębi. Xiaomi dorzuca od siebie 20 MP aparat przedni, głośniki Harman Kardon oraz system chłodzenia wodnego.

Bazowa wersja z 8 GB RAMu i 128 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje 1950 zł netto. Pośredni model z 256 GB wbudowanej pamięci masowej to koszt 2060 zł netto. Topowa konfiguracja z 12 GB pamięci operacyjnej i 256 GB wbudowanej pamięci masowej kosztuje około 2250 zł netto.

Ceny porównywalne są z Xiaomi Mi 10T Pro. W podobnej cenie otrzymujemy jednak lepszy ekran i aparat. Xiaomi Mi 10S 5G to ciekawa alternatywa dla tego taniego flagowca. Jeżeli model trafi do sprzedaży w Polsce to będzie to optymalny wybór w cenie do 2500 zł.

Źródło: 91mobiles.com