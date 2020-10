Xiaomi Mi 10T w Polsce - świetna cena i rewelacyjna przedsprzedaż

W połowie października świetnie wyceniony flagowiec od Xiaomi trafił nad Wisłę. Ceny są zachęcające, a gratisy dołączane w przedsprzedaży dodatkowo ułatwiają podjęcie decyzji.

Xiaomi od lat słynie z oferowania niezwykle ciekawych urządzeń w bardzo atrakcyjnych cenach. W tym roku flagowe modele z serii Mi 10 znacząco zdrożały, ale Chińczycy znaleźli rozwiązanie tego problemu.

Pod koniec września informowaliśmy, że na rynku pojawiły się nowe smartfony z serii Mi 10T. Zastąpią one niezwykle popularne na naszym rynku Xiaomi Mi 9T (zapoznaj się z naszą recenzją).

Premiera Mi 10T

Po zaledwie kilkunastu dniach od globalnej zapowiedzi mieliśmy okazję uczestniczyć w Polskiej premierze Xiaomi Mi 10T oraz Mi 10T Pro.

Już we wstępie mogę Wam powiedzieć, że to niezwykle ciekawe smartfony, które oferują niesamowity stosunek jakości oraz wydajności do ceny.

Na początku kluczowe elementy specyfikacji technicznej obu modeli

Szkło Gorilla Glass 5, 144 Hz, ale wyświetlacz IPS

Xiaomi postawiło na matrycę o podwyższonej częstotliwości odświeżania, ale niestety w przeciwieństwie do droższych modeli nie jest to ekran AMOLED. W obu modelach zdecydowano się zastosować panele IPS LCD o przekątnej 6,67 cala. Jasność maksymalna to 650 nitów.

Wyświetlacz Xiaomi Mi 10T

Smartfony wyglądają niemalże identycznie. Postawiono na płaski front z niewielkimi ramkami oraz kamerkę do selfie w lewym górnym rogu.

Z tyłu znajdziemy aparaty fotograficzne umieszczone w prostokątnym module. To właśnie w przypadku aparatów model z Pro w nazwie wyróżnia się dodatkowymi elementami, które omówię później. W przypadku obu modeli możemy nagrywać wideo w rozdzielczości 8K.

Warto zauważyć, że chcąc uzyskać wysoką wydajność nie musimy dopłacać do droższego modelu. Oba smartfony posiadają procesor Qualcomm Snapdragon 865 (w zeszłym roku Mi 9T posiadał Snapdragona 730, a Mi 9T Pro Snapdragona 855). W tańszym Mi 10T otrzymamy 6 GB/8 GB RAMu, a w Pro 8 GB pamięci operacyjnej jest w standardzie. Do wyboru konfiguracje ze 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Xiaomi zadbało o nowoczesne moduły łączności. Oba modele posiadają wbudowany modemem sieci 5G oraz wsparcie dla Wi-Fi 6.

Najnowsze modele z rodziny Mi 10T pracują pod kontrolą Androida 10 z MIUI 12. Oczywiście w przyszłości pojawi się aktualizacja do Androida 11.

Xiaomi Mi 10T Pro

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh. Na pokładzie znajdziemy także szybkie, 33 W ładowanie przewodowe. Producent podkreśla, że w przeciwieństwie do iPhone'a 12 odpowiedni zasilacz znajdziemy w pudełku.

Aparat siłą nowych smartfonów

Xiaomi mocno podkreśla możliwości fotograficzne nowych smartfonów.

Bazowy Mi 10T posiada czujnik Sony IMX682 o rozdzielczości 64 MP. Przysłona wynosi w tym wypadku f/1,89.

Mocniejszy model Mi 10T Pro posiada 108 MP sensor Samsung IMX, który znamy już z Galaxy S20 Ultra oraz Galaxy Note 20 Ultra. Decydując się na droższy model uzyskujemy przysłonę f/1,69, 30 krotny zoom cyfrowy oraz OIS w matrycy głównej.

Aparat Xiaomi Mi 10T i Mi 10T Pro

Oba smartfony posiadają także 13 MP aparat ultraszerokokątny z kątem widzenia 123 stopni oraz 5 MP obiektyw macro z ostrzeniem z odległości od 2 cm.

Cena, która pozytywnie zaskakuje

Xiaomi nie byłoby sobą, gdyby nie zaoferowało smartfonów z rodziny Mi 10T w przystępnej cenie.

Nad Wisłą pojawią się następujące konfiguracje:

Xiaomi Mi 10T 5G 6 GB/128 GB za 1999 zł

Xiaomi Mi 10T 5G 8 GB/128 GB za 2199 zł

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8 GB/128 GB za 2499 zł

Xiaomi Mi 10T Pro 5G 8 GB/256 GB za 2799 zł

Decydując się na zakup Mi 10T w przedsprzedaży otrzymamy w gratisie słuchawki Mi True Wireless Earphones 2 o wartości 299 zł oraz 6 miesięczne ubezpieczenie ekranu. W przypadku droższego modelu w przedsprzedaży otrzymamy oczyszczacz powietrza Mi Air Purifier 3H o wartości 649 zł.

Pierwsze dostawy ruszą 26 października.

