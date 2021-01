Xiaomi Mi 10i - kiedy tani fotosmartfon ze 108 Mp aparatem trafi do Polski?

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało nowego przedstawiciela rodziny Mi 10. Najnowszy model zaoferuje 108 MP aparat ISOCELL Bright HM2 w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Pod koniec grudnia 2020 roku Xiaomi zaprezentowało nowego flagowca na 2021 rok. Mi 11 to pierwszy model wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Jego premiera nie przeszkodziła producentowi w dalszym rozszerzaniu modeli z rodziny Mi 10. W Indiach zaprezentowano model Xiaomi Mi 10i, który już niedługo stanie się niezwykle ciekawą propozycją dla klientów z Europy.

Xiaomi Mi 10i Źródło: gsmarena.com

Xiaomi Mi 10i to rebrandowany Redmi Note 9 Pro 5G, który został zaprezentowany w listopadzie 2020 roku i trafił do sprzedaży w Chinach. Nowy smartfon z rodziny Mi 10 będzie konkurować z Moto G 5G oraz bardzo popularnym ostatnimi czasy OnePlusem Nord.

Urządzenie zaoferuje ekran Full HD+ o przekątnej 6,67 cala. Podobnie, jak w modelach Mi 10T i Mi 10T Pro będzie to panel IPS LCD ze 120 Hz częstotliwością odświeżania. Za wydajność odpowiadać będzie nowy, średniopółkowy procesor Qualcomm Snapdragon 750G wspierany przez 8 GB szybkiej pamięci operacyjnej LPDDR4 oraz 256 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 2.2.

Najważniejszą cechą Mi 10i jest aparat. Na pokładzie znajdziemy 108 MP sensor Samsung ISOCELL Bright HM2, który jeszcze do niedawna stosowany był jedynie w najdroższych flagowcach takich, jak Samsung Galaxy S20 Ultra. Oznacza to, ze Xiaomi Mi 10i z miejsca stanie się jednym z najlepszych fotosmartfonów ze średniej półki cenowej. Urządzenie zaoferuje także aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 MP oraz dwa obiektywy pomocnicze o rozdzielczości 2 MP każdy.

Co ciekawe Xiaomi Mi 10i posiada obudowę odporną na zachlapania, co zostało potwierdzone certyfikatem IP53. To dosyć niespotykany element w chińskich smartfonach.

Ze względu na ekran IPS LCD, czytnik linii papilarnych umieszczono z boku - został on zintegrowany z przyciskiem zasilania.

Niestety Xiaomi Mi 10i zadebiutował z Androidem 10 na pokładzie. Urządzenie otrzyma aktualizację do Androida 11.

Cena zaczyna się od około 300 dolarów za wersję 6/64 GB i kończy na 330 dolarach za wersję 8/256 GB. Oznacza to, że w Polsce smartfon powinien kosztować od 1499 zł. W chwili obecnej nie wiemy kiedy Mi 10i trafi do Europy.

Źródło: androidauthority.com