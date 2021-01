Xiaomi Mi 11 Lite zadebiutuje razem z europejską wersją flagowego Mi 11

Xiaomi przygotowuje tańszą wersję swojego flagowego modelu. Wiemy już, że Mi 11 Lite zadebiutuje na globalnej premierze Mi 11.

Xiaomi znane jest z kilkukrotnego prezentowania tych samych smartfonów. Flagowy model Xiaomi na 2021 rok - Mi 11 został już pokazany 28 grudnia 2020 roku na chińskiej premierze.

Wizualizacja Xiaomi Mi 11 Lite

W dalszym ciągu nie wiemy, kiedy Mi 11 trafi do sprzedaży w innych krajach. Xiaomi poinformowało jedynie, że globalna premiera odbędzie się wkrótce.

Okazuje się, że na zbliżającej się konferencji prasowej poza globalną wersją Xiaomi Mi 11 z dostępem do usług Google zaprezentowana zostanie również wersja Lite tegorocznego flagowca.

Z wcześniejszych przecieków wiemy już, że Mi 11 Lite jest jednym z dziewięciu smartfonów, które Xiaomi ma zaprezentować w pierwszym kwartale tego roku.

Mi 11 Lite trafił już do organów certyfikacyjnych. Urządzenie o numerze modelowym M2101K9AG otrzymało certyfikat od FCC. Urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 4150 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W. Urządzenie zaoferuje także dwuzakresowe Wi-Fi oraz Bluetooth 5.1. Całość pracować będzie pod kontrolą Androida 11 wraz z MIUI 12.

Na rynku pojawi się wersja z 6 GB pamięci operacyjnej oraz 64 GB lub 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

Indyjski organ certyfikacyjny BIS również wydał certyfikat dopuszczający Xiaomi Mi 11 Lite do sprzedaży.

Wietnamski YouTuber przekazał w styczniu, że urządzenie zaoferuje 120 Hz wyświetlacz, procesor Qualcomm Snapdragon 732G oraz 64 MP aparat główny. Twierdzi on również, że Mi 11 Lite trafi do sprzedaży w Wietnamie do końca marca 2021 roku.

Źródło: Gizmochina.com