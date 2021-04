Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11i oraz Mi 11 Lite oficjalnie! Gdzie kupić najtaniej?

Xiaomi wprowadza na rynek cztery warianty flagowego smartfonu Mi 11, które wkrótce pojawią się w polskich sklepach. Oprócz modeli Mi 11 ultra, Mi 11i i dwóch wariantów Mi 11 Lite, wśród nowości pojawi się także nowa wersja opaski Smart Band 6 oraz projektor Mi Smart Projector 2 Pro.

Dzisiaj odbyła się polska premiera najnowszych urządzeń Xiaomi, a w związku z tym poznaliśmy szczegółowe informacje na temat czterech wariantów smartfona Xiaomi Mi 11 oraz daty rozpoczęcia ich oficjalnej sprzedaży. Przewidziane są ciekawe promocje.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Smartfon Xiaomi Mi 11 Ultra w wersji z 12 GB RAM + 256 GB jest dostępny w sprzedaży od 29 kwietnia w sklepach Xiaomi mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl , a także w sieciach handlowych i u operatorów.

Xiaomi Mi 11 Ultra - specyfikacja

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 888

Układ graficzny: Adreno™ 660

Pamięć RAM: 12 GB

Pamięć wbudowana: 256 GB

Typ ekranu: AMOLED; HDR10+

Przekątna ekranu: 6,81"

Rozdzielczość ekranu: 3200 × 1440 px WQHD+

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Ochrona ekranu: Corning® Gorilla® Glass Victus™

Aparat tylny: 50 MP + 48 MP + 48 MP

Aparat przedni: 20 MP

Xiaomi Mi 11i

Smartfon Xiaomi Mi 11i będzie dostępny w sprzedaży od 14 maja, w trzech kolorach: srebrnym, białym i czarnym. Pojawią się dwa warianty:

8 GB RAM + 128 GB za 2799 zł

8 GB RAM + 256 GB za 2999 zł

Na pierwszych klientów czeka promocja: jeśli zamówisz Mi 11i w przedsprzedaży między 7 a 13 maja, dostaniesz smartwatch Mi Watch za złotówkę. Modele będą dostępne w sklepach Xiaomi mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, u operatorów i w sieciach handlowych.

Xiaomi Mi 11i - specyfikacja

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 888

Układ graficzny: Adreno™ 660

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wbudowana: 128/256 GB

Typ ekranu: AMOLED HDR10+

Przekątna ekranu: 6,67"

Rozdzielczość ekranu: 2400 × 1080 px

Częstotliwość odświeżania ekranu: 120 Hz

Aparat tylny: 108 MP + 8 MP + 5 MP

Aparat przedni: 20 MP

Mi 11 Lite 5G

Smartfon Xiaomi Mi 11 Lite 5G pojawi się w sprzedaży od 7 maja w sklepach Xiaomi mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, u operatorów i w sieciach handlowych. Dostępne kolory: zielony, czarny i żółty. Będzie dostępny w dwóch wariantach:

6 GB RAM + 128 GB za 1899 zł

8 GB RAM + 128 GB za 1999 zł

Decydując się na zakup w przedsprzedaży można skorzystać z promocji: do każdego smartfonu Mi 11 Lite 5G zamówionego między 29 kwietnia a 6 maja, można dostać za złotówkę nową opaskę Mi Smart Band 6. W tej ofercie smartfon jest dostępny tylko w kolorze czarnym. Oferta ważna w sklepach Xiaomi, u operatorów i w sieciach handlowych.

Mi 11 Lite

Model Xiaomi Mi 11 Lite będzie sprzedawany od 1 maja w dwóch wersjach:

6 GB RAM + 64 GB za1399 zł

6 GB RAM + 128 GB za1499 zł

Na pierwszych klientów czeka promocja: smartfony Mi 11 Lite zamówione w dniu premiery, czyli 29 kwietnia będą miały specjalne ceny przez 24 godziny lub do wyczerpania zapasów: wariant 6 GB RAM + 64 GB kosztuje 1199 zł, a 6 GB RAM + 128 GB - 1299 zł. Dostępne w sklepach Xiaomi mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl.

Xiaomi Mi 11 Lite - specyfikacja

Procesor: Qualcomm® Snapdragon™ 780G

Układ graficzny: Adreno™ 642

Pamięć RAM: 8 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB

Typ ekranu: AMOLED HDR10+

Przekątna ekranu" 6,55"

Rozdzielczość ekranu: 2400 × 1080 px

Częstotliwość odświeżania ekranu: 90 Hz

Aparat tylny: 64 MP + 8 MP + 5 MP

Aparat przedni: 20 MP

Mi Smart Band 6

Najnowsza wersja inteligentnej opaski rozpocznie się 1 maja. Ale na niecierpliwych czeka promocja: od godz. 10:40 w dniu oficjalnej premiery, 29 kwietnia, do północy 30 kwietnia lub do wyczerpania zapasów, Mi Smart Band 6 można zamówić za 179 zł! To aż 40 zł taniej! Gdzie? W sklepach Xiaomi mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl, sieciach handlowych i u operatorów.

Mi Smart Band 6 - specyfikacja

Kompatybilność: Android 5.0 i wyższ; iOS 10 i wyższy

Typ ekranu: AMOLED; Dotykowy

Przekątna ekranu" 1,56"

Rozdzielczość ekranu: 152 × 486 px

Pojemność baterii: 125 mAh

Mi Smart Projector 2 Pro

Od 29 kwietnia w sprzedaży pojawił się również nowy projektor Mi Smart Projector 2 Pro w cenie 4199 zł. Do kupienia w sklepach Xiaomi mi-home.pl, mi-store.pl, mimarkt.pl

Mi Smart Projector 2 Pro - specyfikacja

Pamięć RAM: 2 GB

Pamięć wbudowana: 16 GB eMMC

Typ ekranu: DMD

Przekątna ekranu: 0,47"; od 40" do 200"

Rozdzielczość ekranu: 1920 × 1080 px

Łączność: Bluetooth 4.2 BLE

Złącza; 2× USB 2.0; HDMI; HDMI ARC; RJ-45; SPDIF; Wyjście słuchawkowe 3,5 mm

System operacyjny: Android TV 9.0

Sprawdźcie także: Xbox Series X - gdzie kupić konsolę? Zestawienie najlepszych promocji