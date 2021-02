Xiaomi Mi 11 Ultra zaskakuje! Ma drugi ekran obok aparatu i certyfikat IP68

Xiaomi w końcu wyprodukuje w pełni wodoszczelnego flagowca z certyfikatem IP68. W gratisie posiadacze Mi 11 Ultra otrzymają dodatkowy ekran umieszczony w przeogromnym module aparatu.

Xiaomi nie przestanie nas zaskakiwać. Po odważnym projekcie Mi Mix 4 do sieci trafiły kolejne informacje na temat Xiaomi Mi 11 Ultra - ulepszonej wersji flagowego modelu Mi 11.

Xiaomi Mi 11 Ultra Źródło: androidauthority.com

Bazowy model Xiaomi Mi 11 został zaprezentowany w Chinach w grudniu 2020 roku. Urządzenie to trafiło już do Europy, gdzie jego cena została ustalona na poziomie 749 Euro.

Wiemy, że Chińczycy zamierzają wprowadzić na rynek bardziej eksluzywną wersję swojego flagowca. Mowa o Xiaomi Mi 11 Ultra, który zastąpi Mi 10 Ultra z grafenową baterią (zapoznaj się z naszym testem).

W tym roku grafenowa bateria nie wzbudzi już takiego zainteresowania, jak kilka miesięcy temu, więc Xiaomi przygotowało kilka dodatków.

Tech Buff PH udostępnił na YouTube 10 minutowe nagranie, na którym możemy podziwiać Xiaomi Mi 11 Ultra o numerze modelu M2102K1G. Nagranie zostało szybko usunięte z internetu, ale pozostały po nim zrzuty ekranu przekazujące kilka istotnych informacji na temat nadchodzącego smartfona.

Xiaomi Mi 11 Ultra Źródło: androidauthority.com

Naszą uwagę zwróciły plecki. Xiaomi Mi 11 Ultra ma chyba największą obudowę aparatów w historii. Jest ona ogromna, ponieważ z prawej strony umieszczono dodatkowy wyświetlacz. Pozwoli na na wykonywanie zdjęć selfie z wykorzystaniem aparatu głównego. Dodatkowo można go wykorzystać do przekazywania powiadomień. Oznacza to, że drugi ekran poniekąd może zastąpić klasyczną diodę powiadomień.

Xiaomi Mi 11 Ultra zaoferuje również ulepszony aparat. Mowa o 50 MP aparacie głównym, 48 MP aparacie ultraszerokokątnym oraz 48 MP aparacie peryskopowym ze 120 krotnym zoomem hybrydowym.

W ekranie umieszczono 20 MP aparat do selfie i wideorozmów.

Xiaomi Mi 11 Ultra zasilany będzie akumulatorem o pojemności 5000 mAh. Co ciekawe urządzenie zaoferuje wolniejszy, niż w Mi 10 Ultra system ładowania. Nowego flagowca naładujemy z wykorzystaniem 67 W ładowarki przewodowej lub ładowarki bezprzewodowej o takiej samej mocy. Znajdziemy również 10 W ładowanie zwrotne.

Xiaomi Mi 11 Ultra Źródło: androidauthority.com

Tech Buff PH przekazał, że Xiaomi Mi 11 Ultra będzie pierwszym flagowcem Xiaomi z w pełni wodoszczelną obudową, co zostało potwierdzone certyfikatem IP68.

Za wydajność odpowiadać będzie procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. W chwili obecnej nie wiadomo, kiedy Xiaomi zdecyduje się na premierę Mi 11 Ultra.

Źródło: androidauthority.com