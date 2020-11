Xiaomi Mi 11 coraz bliżej - znamy datę premiery i kolejne szczegóły

Kolejny flagowiec Xiaomi zadebiutuje już na początku 2021 roku. Ponownie będzie to najdroższy flagowiec w historii marki.

Do czasów premiery modeli z rodziny Mi 10, Xiaomi uznawane było za producenta tanich flagowców, które konkurowały między innymi ze smartfonami OnePlus'a.

Xiaomi Mi 10 Ultra

W tym roku Xiaomi zmieniło nieco podejście do tematu i zaprezentowało model Mi 10, który konkuruje z Samsungiem Galaxy S20 czy iPhone'm 12. Dodatkowo na rynku pojawiła się jeszcze droższa wersja Mi 10 Pro oraz topowy Mi 10 Ultra z grafenową baterią (sprawdź nasz test tego rozwiązania).

Najnowsze informacje z Chin wskazują, że lokalna premiera flagowych modeli Mi 11 oraz Mi 11 Pro odbędzie się w styczniu 2020 roku. Potwierdził ja właśnie Digital Chat Station, który przekazuje wiarygodne informacje o nadchodzących urządzeniach od Xiaomi.

Co ciekawe mówi on, że smartfony mogą zadebiutować na rynku jako Xiaomi Mi 20 oraz Mi 20 Pro. Będą to pierwsze urządzenia tego producenta wyposażone w procesor Qualcomm Snapdragon 875. Jego oficjalna premiera została zaplanowana na 1 grudnia 2020 roku. Chip ten trafi do większości flagowych smartfonów z Androidem na 2021 rok.

Na pokładzie znajdziemy także zakrzywiony ekran Curved-Display oraz 108 MP aparat. Telefon zaoferuje również 30 krotny zoom oraz obiektyw ultraszerokokątny z funkcję wykonywania zdjęć macro.

Sprawdź, czy Twój smartfon otrzyma aktualizację do Androida 11.

Źródło: Gizmochina.com