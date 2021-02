Xiaomi Mi 11 jest za drogie? Redmi szykuje tańszego brata-bliżniaka.

Flagowy Mi 11 kosztować będzie sporo ponad 3000 zł. Na szczęście Redmi szykuje jego tańszą wersję, która również powinna trafić do naszego kraju.

Xiaomi zaprezentowało niedawno model Mi 11. Wiemy już, że europejska cena detaliczna startuje z pułapu 749 Euro za bazową wersję z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Oznacza to, że smartfon będzie tańszy od bazowego Samsunga Galaxy S21 z plastikową obudową, ale nadal musimy liczyć się z wydatkiem ponad 3000 zł.

Redmi K40 Pro Źródło: gcsmarena.com

Na szczęście Redmi (submarka Xiaomi), która słynie z produkcji tańszych urządzeń zamierza wprowadzić bliźniaczo podobną do Xiaomi Mi 11 konstrukcję. Mowa o smartfonie Redmi K40 oraz ulepszonej wersji Redmi K40 Pro.

Redmi potwierdziło już, że faktycznie pracuje nad tymi urządzeniami i wkrótce odbędzie się ich lokalna premiera w Chinach. Urządzenia otrzymały właśnie certyfikat TENAA, który zdradza nieco informacji na temat specyfikacji technicznej tańszych odpowiedników Mi 11.

Redmi K40 oznaczone jako M2012K11AC zaoferuje 48 MP aparat główny, procesor Qualcomm Snapdragon 870, ekran AMOLED oraz akumulator o pojemności 4520 mAh.

Droższy Redmi K40 Pro o numerze modelu M2012K11C otrzyma flagowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Nie zabraknie również dużego ekranu AMOLED o przekątnej 6,81 cala ze 120 Hz częstotliwością odświeżania, trzech aparatów, baterii o pojemności 5000 mAh i nawet 12 GB pamięci operacyjnej.

Ostatnie przecieki nie są zgodne co do aparatów. Wpisy z XDA Developers sugerują, że Redmi K40 otrzyma 48 MP aparat główny, a Redmi K40 Pro 64 MP aparat główny. Wpisy na Weibo sugerują, że oba smartfony zostaną wyposażone w 108 MP sensor.

Premiera tanich flagowców do Redmi odbędzie się w Chinach już 25 lutego 2021 roku. Urządzenia te trafią do Europy z kilkumiesięcznym opóźnieniem jako Xiaomi Mi 11T oraz Xiaomi Mi 11T Pro. Zastąpią one na rynku Mi 10T oraz Mi 10T Pro.

Źródło: xda-developers.com