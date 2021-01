Xiaomi Mi 11 - kiedy smartfon trafi do sprzedaży w Polsce?

Xiaomi oficjalnie zaprezentowało flagowca na 2021 rok jeszcze w grudniu. Teraz oczekujemy na premierę światową i wprowadzenie urządzenia do sprzedaży. Kiedy Mi 11 pojawi się w naszym kraju?

Xiaomi od początku grudnia 2020 roku chwaliło się, że zaprezentuje pierwszego smartfona z procesorem Qualcomm Snapdragon 888 5G. Faktycznie tak się stało - 28 grudnia 2020 roku na lokalnej premierze w Chinach pokazano Mi 11. Niestety urządzenie nie trafiło jeszcze do sprzedaży. Kiedy Xiaomi zdecyduje się na globalną premierę Mi 11 z dostępem do usług Google? Na chińskiej premierze Mi 11, Xiaomi nie wspomniało o wprowadzeniu międzynarodowej wersji smartfona, ale do sieci trafiły pierwsze informacje o Mi 11, który trafi do sprzedaży w naszym kraju.

Xiaomi Mi 11 Źródło: pocketnow.com

Chińczycy udostępnili w sieci oficjalny baner, który informuje, że globalna premiera Xiaomi Mi 11 odbędzie się wkrótce. Xiaomi w dalszym ciągu nie informuje o planach wprowadzenia smartfona do sprzedaży poza Chinami.

Co ciekawe plakat wspomina o serii Mi 11, a nie samym smartfonie Mi 11. Czyżby Chińczycy szykowali dla nas dodatkowy model z Pro w nazwie? Plotki o takim urządzeniu pojawiały się na długo przed oficjalna premiera Mi 11.

Ulepszona wersja Xiaomi Mi 11 Pro ma trafić do sprzedaży w połowie lutego 2021 roku.

Globalna premiera Xiaomi Mi 11 Źródło: pocketnow.com

Polska premiera Xiaomi Mi 10 odbyła się 31 marca 2020 roku. Podejrzewamy, że Mi 11 trafi do sprzedaży w Polsce najwcześniej w okolicach marca. Oznacza to, że wcześniej kupimy Samsunga Galaxy S21. Premiera tego urządzenia została zapowiedziana na 14 stycznia 2020 roku.

