Xiaomi Mi 11 może nas rozczarować - aparat nie taki, jak oczekiwaliśmy

Flagowiec od Xiaomi na 2021 rok zaoferuje inny, niż oczekiwano aparat przedni. Kamerka zostanie umieszczona w dosyć niespodziewanym miejscu.

Najnowsze raporty burzą nieco naszą wizję Xiaomi Mi 11. Okazuje się bowiem, że smartfon nie zaoferuje kamerki przedniej umieszczonej w centralnej części wyświetlacza.

Xiaomi Mi 10 Ultra

Premiera urządzenia już za kilkanaście dni, a do sieci trafiły autentyczne rendery prasowe. Digital Chat Station informuje jednak, że Xiaomi Mi 11 wyglądać będzie inaczej. Według niego zarówno Mi 11, jak i Oppo Find X3 nie otrzymają ekranu typu waterfall display (zakrzywionego na wszystkie ramki) i centralnie umieszczonego aparatu do selfie.

Wiadomość przekazana przez Digital Chat Station sugeruje, że Xiaomi Mi 11 będzie bardzo podobny do poprzednika. Oznacza to wykorzystanie lekko zakrzywionego wyświetlacza z kamerką do selfie umieszczoną niesymetrycznie - w lewym górnym rogu.

Jak finalnie wyglądać będzie Xiaomi Mi 11? Tego dowiemy się już 29 grudnia. Właśnie tego dnia odbędzie się chińska premiera flagowca na 2021 roku.

Xiaomi oficjalnie potwierdziło już, że Mi 11 otrzyma procesor Qualcomm Snapdragon 888 5G. Wiadomo jest również, że konsumenci, którzy zdecydują się na topowego smartfona nie będą musili zbytnio martwić się o udostępnianie aktualizacji oprogramowania.

Wcześniejsze plotki informowały o wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości 2K ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania. Nie zabraknie również 108 MP aparat głównego.

Źródło: 91mobiles.com