Xiaomi Mi 11 oficjalnie - flagowiec na 2021 zaskakuje niską ceną!

Xiaomi wybrnęło z dziwnej sytuacji, którą samo spowodowało. Mi 11 miał być pierwszym smartfonem chińskiego producenta bez ładowarki w zestawie. Okazuje się, że jest to połowiczna prawda. Faktycznie w pudełku nie znajdziemy zasilacza, ale podczas składania zamówienia możemy otrzymać go w gratisie.

Wracając do samego urządzenia Xiaomi Mi 11 to bezpośredni następca Xiaomi Mi 10. Jest to także flagowiec Xiaomi na 2021 rok. Urządzenie konkurować będzie na rynku między innymi z Samsungiem Galaxy S21. Jaką specyfikacją techniczną może pochwalić się chińskie urządzenie?

Will come with 55W GaN fast charger Free with purchase (Worth ¥99). But not in the same box. pic.twitter.com/Vg0OR0WCjv