Xiaomi Mi 11X oficjalnie. To musisz o nich wiedzieć!

Xiaomi zaprezentowało w Indiach tańsze wersje flagowego Mi 11. Czym wyróżniają się modele z serii Mi 11X? Gdzie zdecydowano się na oszczędności? Czy warto zainteresować się najnowszymi smartfonami?

O serii Mi 11X mówiło się od kilku tygodni. Xiaomi w końcu oficjalnie zaprezentowało nowe smartfony, które są tańszymi odpowiednikami urządzeń z serii Mi 11. Nowe modele kuszą wydajnymi podzespołami w przystępnej cenie, ale gdzie jest haczyk?

Xiaomi Mi 11X to odpowiednik Redmi K40

W skład rodziny Xiaomi Mi 11X wchodzą dwa smartfony - bazowy Mi 11X oraz ulepszony model Mi 11X Pro. Z pozoru urządzenia wyglądają podobnie, ale mają inne procesory oraz aparaty, czyli jeden z najważniejszy elementów dzisiejszych smartfonów.

Zacznijmy od tego, że w chwili obecnej rodzina MI 11X pojawi się jedynie w Indiach, co jest dla polskich konsumentów najważniejszą informacją. Nie zmienia to jednak faktu, że w przyszłości możliwe, że smartfony trafią do innych sprzedaży w innych krajach.

Oba modele to doskonale znane nam telefony z rodziny Redmi K40.

Telefony posiadają ekran o przekątnej 6,67 cala. Jest to panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+ ze wsparciem dla 120 Hz częstotliwości odświeżania. Warto zaznaczyć, że wyświetlacz zabezpieczono szkłem Corning Gorilla Glass 5, a obudowa jest odporna na zachlapania i posiada certyfikat IP53.

Różnice zaczynaja się w kluczowych elementach.

Bazowy Xiaomi Mi 11X ma procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz 48 MP aparat Sony IMX582. Nie zabrakło 8 MP aparatu ultraszerokokątnego oraz 5 MP teleobiektywu.

Identyczne matryce pomocnicze znajdziemy w Mi 11X Pro, ale główny aparat to 108 MP sensor Samsung HM2 znany między innymi z realme 8 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją) oraz Redmi Note 10 Pro (zapoznaj się z naszą recenzją).

Droższy model otrzymał również wydajniejszy procesor. Jest to układ Qualcomm Snapdragon 888 5G znany z droższego Mi 11.

Xiaomi Mi 11X kosztuje około 400 dolarów w bazowej wersji z 6 GB RAMu. Droższy wariant z 8 GB pamięci operacyjnej to wydatek około 425 dolarów.

Droższy Mi 11X Pro kosztuje około 530 dolarów w wersji 8/128GB oraz 560 dolarów w wersji 8/256GB.

