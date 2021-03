Xiaomi Mi 11i. Nowy, tańszy flagowiec, którego już widzieliśmy

Xiaomi nie zwalnia tempa i przygotowuje dla nas kolejną porcję smartfonów. Po premierze flagowego Xiaomi Mi 11 oraz średniaków z rodziny Redmi Note 10 nadszedł czas na tańsze wersje flagowców z 2020 i 2021 roku.

Informowaliśmy już o premierze Xiaomi Mi 10S. Smartfon ten jest ulepszoną wersją zeszłorocznego Mi 10. Na pokładzie znajdziemy procesor Qualcomm Snapdragon 870 oraz zmodyfikowany aparat. Całość została zamknięta w odświeżonej obudowie, aby konsumenci nie zauważyli, że w zasadzie otrzymali Xiaomi Mi 10.

Okazuje się, że na rynku pojawi się również tańsza wersja flagowego Xiaomi Mi 11. Kosztujący obecnie koło 3500 zł smartfon otrzyma nieco tańszego brata.

Do Europy trafi niezaprezentowany jeszcze smartfon Xiaomi Mi 11i. Literka i oznacza, że będzie to uboższy wariant. W rzeczywistości Xiaomi Mi 11i nie będzie nowym smartfona. Xiaomi zamierza przekleić znaczki na obudowie i jako Mi 11i sprzedać w Europie znanego nam już Redmi K40 Pro Plus.

Informacja ta została podana przez Mukul'a Sharma na Twitterze. Nowy smartfon został odkryty w kodzie źródłowym MIUI Camera.

Another finding suggesting that the Redmi K40 Pro Plus will launch globally as the Mi 11i and in India as the Mi 11X Pro.#Xiaomi #RedmiK40ProPlus #Mi11i #Mi11XPro https://t.co/LgT15fBCSm