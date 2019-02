Xiaomi Mi 8 vs Mi 9

Co nowego w Xiaomi Mi 9? Porównujemy różnice pomiędzy flagowcami Xiaomi.

20 lutego w Chinach Xiaomi ogłosiło wprowadzenie na rynek najnowszego flagowca - Mi 9 wraz z tańszą wersją SE oraz topowym modelem Explorer. W Europie premiera odbyła się na targach MWC 24 lutego. Na chwilę obecną Xiaomi zapowiedziało, że na starym kontynencie sprzedawać będzie jedynie Mi 9. Modele Mi 9 SE i Mi 9 Explorer na razie sprzedawane będą tylko w Chinach i nie wiadomo, czy zostaną wprowadzone do sprzedaży w Europie.

W tym artykule przyjrzymy się głównym różnicą pomiędzy najnowszym Mi 9 a zeszłorocznym Mi 8. Sprawdź, czy warto wymienić swój obecny smartfon na Mi 9.

Wygląd i wykonanie

Nowy model jest bardzo podobny do ubiegłorocznego Mi 8. Wciąż ma zaledwie 7,6 mm grubości, waży trochę mniej (173g vs 175g) i udało się w nim zmieścić większy ekran (6,39 cala zamiast 6,21 cala). Było to możliwe dzięki odchudzeniu ramek wokół ekranu i zmniejszeniu dolnego podbródka pod ekranem.

Zmieniono również proporcję z 18,7:9 w Mi 8 do 19:9 w Mi 9.

W porównaniu z ubiegłorocznym modelem Mi 8 chronione jest nowszą wersją Gorilla Glass (6 zamiast 5).

Ważną cechą jest znaczna redukcja wycięcia w ekranie, na które w Mi 8 narzekało wielu użytkowników.

Nowością jest zastosowanie czytnika linii papilarnych w ekranie, który zarezerwowany był dla najdroższej odmiany Mi 8 Explorer. Dodatkowo ma on działać o 25% szybciej niż wcześniej.

Inne zmiany w konstrukcji to: dodanie nowego przycisku z boku urządzenia dedykowanego Asystentowi Google i dodatkowy obiektyw kamery z tyłu oraz wprowadzenie nowych wersji kolorystycznych - Ocean Blue i Lavander Violet.

Specyfikacja techniczna

Opcje pamięci masowej i operacyjnej RAM nie zostały zmienione. Mi 9 podobnie jak Mi 8 możemy kupić z 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB, 128 GB lub 256 GB pamięci masowej, która jest nierozszerzalna.

Zmieniono procesor. Znany z Mi 8 flagowy procesor na rok 2018 Qualcomm Snapdragon 845 został zastąpiony nowszym układem Snapdragon 855 wykonanym w 7 nm procesie technologicznym zamiast 10 nm w Mi 8. Qualcomm twierdzi, że oferuje poprawę wydajności do 45% ogólnej mocy obliczeniowej i 20% w grafice.

W celu zwiększenia wydajności w grach Xiaomi wprowadza Game Turbo, które jest w stanie przewidywać, co nastąpi podczas rozgrywki i inteligentnie przydzielać zasoby sprzętowe, aby zniwelować występowanie opóźnień. Funkcja ta ma także możliwość pokazania wykorzystania procesora CPU i grafiki GPU, a także ilość klatek na sekundę.

Chociaż układ Snapdragon 855 może obsługiwać modem 5G, ale nie został on wykorzystany w Mi9. Pierwszym smartfonem z modemem 5G od Xiaomi jest Mi Mix 3 w wersji 5G.

Bateria

Pojemność akumulatora zmalała o 100 mAh w porównaniu do Mi 8 (3300 mAh w Mi 9 vs 3400 mAh w Mi 8), ale Mi 9 obsługuje szybsze standardy ładowania. Po raz pierwszy poza linią Mi Mix zdecydowano się na dodanie obsługi ładowania bezprzewodowego (20W).

Aparat

Zarówno Mi 8 jak i Mi 9 zawierają przednią kamerę o rozdzielczości 20 Mp, ale z tyłu zmiany są zauważalne.

Mi 8 ma podwójny obiektyw 12Mp + 12Mp Sony IMX363 z czteroosiowym systemem OIS, podwójnym ogniskowaniem, podwójną lampą błyskową LED i obsługą wideo 4K.

Mi 9 ma aparat z potrójnym obiektywem o wysokiej rozdzielczości 48Mp + 16Mp + 12Mp, a wszystkie obiektywy ukryte są za szkłem szafirowym odpornym na zarysowania.

Główny obiektyw to czujnik Sony IMX586 1/2", który rozmiar pikseli to 0,8um i ma przysłonę f/1,75. Aparat ten może również zwiększyć rozmiar piksela do 1,6um przy 12Mp, z , pozwalając na dostarczenie cztery razy więcej światła niż standardowo.

Teleobiektyw 12Mp posiada 2-krotny zoom optyczny, natomiast szerokokątny obiektyw 16Mp obsługuje pole widzenia 117º i fotografię makro. Oba mają przysłonę f/2,2. Obsługiwane jest również slow motion przy 960 klatkach na sekundę.

Co się nie zmieniło?

Oba telefony mają ramkę wykonaną z Aluminium serii 7000. Zastosowano w nich również MIUI oparte na systemie Android w wersji 9.0 Pie (Mi 9 od nowości, Mi 8 po aktualizacji). Nadal nie ma też wodoodporności oraz złącza Jack.