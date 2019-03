Xiaomi Mi 9: Galaxy S10 za pół ceny?

Xiaomi Mi 9 pojawi się w sprzedaży w Polsce. To jeden z najbardziej opłacalnych tegorocznych flagowych smartfonów. Czy warto rozważyć jego zakup zamiast prawie dwukrotnie droższego Galaxy S10?

Źródło: techadvisor

Zgodnie z oczekiwaniami Xiaomi zaprezentowało nowy smartfon z flagowej linii Mi na targach MWC 2019. Firma nie przystąpiła do rywalizacji z Samsung Galaxy Fold i Huawei Mate X na składanego smartfona, ale flagowy Mi 9 nadal jest imponujący.

Xiaomi Mi 9 nie pojawił się jeszcze oficjalnie w sprzedaży w Polsce, ale już wiemy, że będzie to prawdopodobnie najtańszy flagowy smartfon tego roku. Jest wyposażony w najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 855, a jego cena ociera się o najdroższe modele ze średniej półki. Według plotek i wycieku z jednego ze sklepów z elektroniką Mi 9 w podstawowej wersji z 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej ma kosztować 2099 zł. Model ze 128 GB pamięci masowej wyceniono na 2299 zł. Podstawowa wersja Galaxy S10e kosztuje 3299 zł, a Galaxy S10 3949 zł. To znacznie więcej niż Xiaomi żąda za swojego flagowca. Czy jednak osiągnięcie tak niskiej ceny nie spowodowało konieczności zastosowania kompromisów przy projektowaniu? Tego przekonasz się w dalszej części artykułu.

Cena

Cena na Polskim rynku nie została jeszcze potwierdzona. Cena sugerowana na rynek europejski to 449 euro.

W Polsce podstawowa wersja Mi 9 (6GB/64GB) ma kosztować 2099 zł. To co prawda więcej niż np. w Niemczech, ale o 200 zł mniej niż początkowa cena poprzedniego modelu Mi 8, który był oferowany za 2299 zł.

Cena wersji ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej ma wynosić 2299 zł.

Wraz z telefonem otrzymamy szybką ładowarkę 27W, przejściówkę z USB-C na złącze Jack 3,5 mm oraz Etui.

Gwarancja wynosi standardowe 24 miesiące.

Kolory

Xiaomi Mi 9 dostępny będzie w trzech wersjach kolorystycznych: Piano Black, Ocean Blue oraz Lavander Violet.

Wersje kolorystyczne Mi9

Wygląd i jakość wykonania

Mi 9 wyróżnia się z tłumu za pomocą swoich holograficznych wersji kolorystycznych, które w zależności od kąta patrzenia zmieniają swój kolor. Podobny zabieg zastosował Huawei w swoich modelach z serii P20. Jeżeli uważasz, że mieniące się modele Ocean Blue i Lavander Violet są zbyt odważne i ordynarne możesz wybrać klasyczny kolor Piano Black.

Pomimo umieszczenia w Mi 9 sporego ekranu o przekątnej 6,39 cala sam smartfon jest bardzo poręczny i kompaktowy. Pomaga w tym wypełnienie ekranu, które obecnie wynosi 85% przedniego panelu. Plecki urządzenia również zostały zakrzywione na bokach, aby polepszyć chwyt urządzenia. Zmniejszono podbródek pod aparatem względem poprzedniego Mi 8. Telefon ma 7,6 mm grubości i waży 173 gramy.

Przód urządzenia zabezpieczony jest szkłem Corning Gorilla Glass 6, a tył Gorilla Glass 5. Korpus urządzenia wykonany jest z aluminium 7000.

Źródło: techadvisor

Specyfikacja techniczna

Kupując nowy modele Xiaomi dostajesz flagowe podzespoły z jednym małym wyjątkiem. Płacisz za nie, jak za dobrego średniaka lub zeszłorocznego flagowca.

Otrzymujesz duży 6,39 calowy ekran AMOLED z małym wycięciem w ekranie w kształcie kropli wody. Rozdzielczość to standardowe obecnie Full HD+. Proporcje wynoszą 19,5:9. Tego, czego nie widać, to czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran. Tą samą technologię zastosowano także w OnePlus 6T, więc Xiaomi nie mogło pozostać w tyle.

Procesor to Qualcomm Snapdragon 855 wsparty 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB wbudowanej pamięci masowej, której nie da się rozbudować.

Mi 9 to pierwszy smartfon chińskiego producenta z trzema obiektywami tylnego aparatu. Główna matryca ma rozdzielczość 48 Mp. Wspierana jest przez teleobiektyw o rozdzielczości 12 Mp i obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 16 Mp.

Kamerka do wideorozmów i selfie na przednim panelu to obiektyw o rozdzielczości 20 Mp z autofocusem.

Mi 9 może nagrywać wideo w 960 klatkach na sekundę w 1080p (Full HD) oraz 4K w 60 klatkach na sekundę.

Źródło: techadvisor

Bateria ma pojemność 3300 mAh i jest mniejsza niż w Mi 8. Smartfon wspiera szybkie bezprzewodowe ładowanie 20 W. Przez kabel telefon naładujemy 27 W ładowarką dostarczaną wraz z urządzeniem. Xiaomi deklaruje, że bezprzewodowe ładowanie od 0 do 100 % zajmie jedynie 90 minut.

Należy zaznaczyć, że Xiaomi Mi 9 nie jest wodoodporny. To niestety jedno z większych niedociągnięć producenta. Xiaomi od lat przyzwyczaiło nas, że nie produkuje wodoodpornych telefonów. Redmi Note 7 jest pierwszym urządzeniem firmy odpornym na zachlapanie.

Źródło: techadvisor

Pełna specyfikacja techniczna:

System operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką MIUI 10

Wyświetlacz: 6.39 cala, rozdzielczość Full-HD+ (1080 x 2340), proporcje 19.5:9, wykonany w technologi AMOLED

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

Pamięć RAM: 6GB

Pamięć wewnętrzna: 64/128GB

Łączność: dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, GPS

Aparat: Trzy obiektywowy aparat tylny: 48Mp + 16Mp (obiektyw szerokokątny) + 12Mp (teleobiektyw) ,20Mp aparat przedni, USB-C

Bateria: 3300 mAh, wsparcie dla Quick Charge 4.0, szybkie ładowanie bezprzewodowe 27W

Wymiary: 157.5x74.7x7.6mm

Waga: 173g

Podsumowanie

Xiaomi Mi 9 to przystępny cenowo flagowy smartfon. Za nieco ponad 2000 zł dostajemy nowoczesny telefon z najwydajniejszymi obecnie podzespołami na rynku i bardzo przemyślaną nakładką systemową MIUI oferującą bardzo duże możliwości personalizacji. Oczywiście Xiaomi musiało pójść na kilka kompromisów. Mi 9 nie jest wodoodporny i nie posiada czytnika kart pamięci microSD. Nie wprowadzono również żadnych innowacji, jak np. zwrotne ładowanie bezprzewodowe w Galaxy S10. Najnowszy smartfon z serii Mi do bardzo udana kontynuacja linii. Jeżeli chcesz kupić flagowy smartfon, ale nie wydawać przy tej okazji 4000 zł na telefon i jesteś w stanie zaakceptować wyżej wymienione niedociągnięcia, to zdecydowanie powinieneś rozważyć zakup Xiaomi Mi 9.