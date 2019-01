Xiaomi Mi 9 - data premiery, specyfikacja, cena

Xiaomi Mi 9 to nadchodzący flagowiec chińskiego producenta. Telefon ma być wyposażony w aparat z potrójnym obiektywem 48 Mpix, a do działania napędzać go procesor Snapdragon 855.

Jeżeli wierzyć pogłoskom z Chin, Xiaomi Mi 9 zadebiutuje za kilka miesięcy. Oto, co o nim wiemy.

Xiaomi Mi 9 - specyfikacja

Przecieki podają, że Xiaomi Mi 9 będzie napędzane przez procesor Snapdragon 855, co może przełożyć się na wspieranie przez urządzenie standardu 5G. Wszystko zależy jednak od modemu - podobno będzie to stworzony w procesie technologicznym 7nm model X24, mający dwa razy szybszą prędkość pobierania danych niż LTE, czyli do 2 Gbit/s. Nie wiadomo jednak, czy takie rozwiązanie nie wpłynęłoby znacząco na cenę smartfona - jak do tej pory flagowce Xiaomi miały je bardzo przystępne. Ogólnie wiadomo, że 5G prędzej czy później pojawi się w modelach Xiaomi, ale niekoniecznie już teraz. Tym bardziej, że jeśli rozmiary urządzenia mają wynosić 155 x 75 x 7,6 mm, czyli identyczne jak w przypadku Mi8, a 5G wymagałoby miejsca dla chipu, co wymuszałoby nieco większe wymiary.

Xiaomi Mi 9 ma mieć w podstawowej wersji 6 GB RAM i 128 GB miejsca na dane. Nie należy się zatem spodziewać możliwości korzystania z kart microSD. Spodziewany jest wyświetlacz AMOLED Full-HD+ o przekątnej 6,4", pokazujący obraz w proporcjach 19:9. Ma mieć niewielki notch oraz czytnik linii papilarnych na wyświetlaczu. Z tyłu będą trzy aparaty - 48Mpix jest jednym z nich, spodziewamy się także drugiego 12 Mpix oraz 3D TOF. Na przedzie prawdopodobnie znajdzie się aparat selfie 24 Mpix (taki, jak w Mi 9 Lite).

Prawdopodobna pojemność akumulatora to 3,400mAh lub 3,500mAh. Istnieją pewne sugestie, że będzie mieć bezprzewodowe ładowanie 32W, aczkolwiek jak na razie nic nich nie potwierdza.

Xiaomi Mi 9 - data premiery

Xiaomi Mi 9 ma być następcą Mi 8, które zadebiutowało 31 maja 2018 roku. Czy można przyjąć, że Mi 9 zadebiutuje 31 maja 2019? Flagowce zwykle wypuszczane są co roku, więc jest to prawdopodobne, choć pewne źródła mówią, że oficjalna data premiery zostanie ogłoszona na MWC w lutym, a smartfon trafi do sprzedaży już w marcu. Ponieważ zazwyczaj najpierw ma to miejsce na rynku chińskim, w Europie będzie zdostępny jakiś czas potem - zazwyczaj ma to miejsce miesiąc po premierze w Chinach. Oczywiście chętni będą mogli nabyć przez portale sprzedażowe wersję chińską, jednak i tak będą musieli czekać na globalny ROM.

Xiaomi Mi 9 - cena

Jeśli chodzi o cenę Xiaomi Mi 9, tutaj możemy zdawać się tylko na plotki i pogłoski, te zaś sugerują, że smartfon będzie można kupić w Chinach za odpowiednik 345 funtów, czyli niecałe 1700 złotych. Poza Chinami ma być nieco drożej. Obecnie Xiaomi Mi 8 można nabyć w cenie 1600-1750 zł. Cena Mi 9 powinna być niewiele większa.

Kolejne informacje na temat Xiaomi Mi 9 będziemy podawać w miarę ich pojawiania się.