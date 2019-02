Xiaomi Mi 9 oficjalnie w Europie. Cena pozytywnie zaskakuje!

Mi 9 jest już oficjalnie dostępny w przedsprzedaży. Cena w Europie wynosi 449 Euro.

20 lutego Xiaomi oficjalnie zaprezentowało flagowe modele Mi 9, Mi 9 SE oraz Mi 9 Explorer. Dziś na MWC firma oficjalnie potwierdziła dostępność Mi 9 w Europie, a przedsprzedaż rozpocznie się 28 lutego we Włoszech i Hiszpanii. Cena podstawowej wersji Mi 9 z 6GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB pamięci masowej będzie wynosić 449 Euro (co przekłada się na okolice 2000 zł). W Polsce sprzedaż ma ruszyć w marcu. Cen jeszcze nie podano, ale Mi 8 wprowadzono na rynek w cenie 2299zł, a Mi 9 nie będzie od niego droższy więc możemy spodziewać się takiej samej ceny.

Podczas prezentacji Xiaomi nie wspomniało o dostępnosći modeli Mi 9 SE oraz Mi 9 Explorer, co może wskazywać, że modele te nie będą w Europie dostępne przez kilka najbliższych miesięcy.

Mi 9 występuje w trzech wersjach kolorystycznych - Piano Black, Ocean Blue lub Lavander Violet.

Więcej informacji o Xiaomi Mi 9 przeczytasz poniżej.

Mi 9

Standardowy Mi 9, którego cena w Europie będzie wynosić 449 Euro będzie posiadać ekran AMOLED produkcji Samsunga o przekątnej 6,39 cala z wycięciem w kształcie kropli wody, w którym znajduje się kamera o rozdzielczości 20 Mp. Wyświetlacz pokrywa 90,7% przedniej powierzchni telefonu. Proporcje ekranu to popularne ostatnio 19:9. Ekran chroniony jest szkłem Gorilla Glass 6 i ma rozdzielczość Full-HD+. Obejmuje 103,8% gamy kolorów NTSC i oferuje jasność 600 cd/m2 i kontrast 60000:1. Dodatkowo posiada wsparcie dla Always on Display i tryb ciemny, który ma zmniejszyć użycie energii nawet o 83%.

Źródło: techadvisor

Czytnik linii papilarnych jest wbudowany w ekran i ma działać o 25% szybciej niż w Mi 8 Pro oraz Mi 8 Explorer.

Z boku urządzenia znajduje się dedykowany przycisk do wywołania Asystenta Google. Z tyłu umieszczony zostały trzy obiektywy 48 Mp + 16 Mp + 12 Mp, które chronione są szkłem szafirowym. Pierwszy z nich to IMX 586 1/2" produkcji Sony posiadający przesłonę f/1,75. Aparat 16 Mp ma 117 stopniowy kąt widzenia i służy do fotografii w trybie makro. 12 Mp obiektyw posiada 2 krotny zoom optyczny. Mi 9 potrafi także nagrywać filmy slow motion przy 960 klatkach na sekundę.

Sercem urządzenia jest najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 855 wykonany w technologii 7 nm. Wykorzystuje on rdzenie Kryo 845 o taktowaniu 2,8 Ghz. Procesor graficzny to Adreno 640, które oferuje 45% wzrost szybkości przetwarzania i 20% poprawę wydajności graficznej względem procesora zastosowanego w Mi 8. Xiaomi łączy ten procesor z minimum 6 GB pamięci operacyjnej RAM i 64 GB pamięci masowej, której nie można rozbudować. Dostępna jest także wersja z 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci masowej.

W celu zwiększenia wydajności w grach Xiaomi wprowadza Game Turbo, które jest w stanie przewidywać, co nastąpi podczas rozgrywki i inteligentnie przydzielać zasoby sprzętowe, aby zniwelować występowanie opóźnień. Funkcja ta ma także możliwość pokazania wykorzystania procesora CPU i grafiki GPU, a także ilość klatek na sekundę.

Mi 9 wyposażony jest także w NFC, dwu częstotliwościowy moduł GPS, nadajnik podczerwieni i 4x4 MIMO. Inteligentna antena zastosowana w urządzeniu ma zapewnić jak najlepszy odbiór sygnału.

Źródło: techadvisor

Xiaomi twierdzi, że dźwięk również został ulepszony, a Mi 9 posiada najlepszy głośnik liniowy w branży z głębokim basem.

Bateria posiada jedynie 3300mAh, o 100mAh mniej niż w poprzednim Mi 8. Liczby te nie nastrajają optymistycznie co do czasów pracy na jednym cyklu ładowania. Mamy nadzieje, że Xiaomi dopracowało zarządzanie energią. Mi 9 wspiera superszybkie ładowanie przewodowe o mocy 27W oraz ładowanie bezprzewodowe o mocy 20W.