Xiaomi Mi 9 vs OnePlus 6T: Porównanie budżetowych flagowców

Niedługo w sprzedaży pojawi się najnowszy Mi9, który stanie się konkurentem dla OnePlus'a 6T. Oba urządzenia cechują się dobrym stosunkiem ceny do możliwości, jednak który z nich jest lepszy?

Mimo, iż od pewnego czasu w internecie możemy znaleźć wiele plotek na temat OnePlus 7 to w dalszym ciągu najnowszym modelem jest 6T wprowadzony do sprzedaży w ostatnim kwartale 2018 roku. Jest niekwestionowanym liderem w kategorii budżetowych flagowców, a jego cena w podstawowej konfiguracji ociera się o najdroższe średniaki. Od początku jego naturalnym konkurentem pozostawało Xiaomi Mi 8, wprowadzone na rynek w maju 2018 roku, jednak teraz głównym konkurentem 6T do czasu prezentacji nowego modelu jest Xiaomi Mi 9 zaprezentowany w lutym bieżącego roku.

Xiaomi Mi 9 podobnie jak OnePlus 6T jest bardzo podobny do swojego poprzednika - modelu Mi 8. Zwiększono ekran, zmniejszono ramki wokół ekranu i zmieniono proporcję ekranu. Najważniejszą zmianą jest jednak zastosowanie tegorocznego flagowego procesora Qualcomm Snapdragon 855, co powoduje, że jest wydajniejszy od OnePlus 6T.

Sprawdzamy, czy Mi 9 poza większą wydajnością jest lepszym smartfonem od OnePlus 6T.

Xiaomi Mi 9

Premiera nowego modelu Xiaomi odbyła się 24 lutego na targach MWC w Barcelonie. Cechą charakterystyczną Mi 9 jest czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, który obecny jest również w OnePlus 6T. Wprowadzono szereg poprawek względem poprzednika i wymieniono podzespoły na nowsze. Po raz pierwszy dodano wsparcie dla bezprzewodowego ładowania, którego brakuje w OnePlus.

Telefon wykonany jest z Aluminium serii 7000 i pracuje w oparciu o Android 9.0 Pie z autorską nakładką MIUI. Brakuje wodoodporności oraz złącza słuchawkowego Jack.

Źródło: techadvisor

OnePlus 6T

OnePlus 6T, jak przystało na flagowca z 2018 roku posiada procesor Qualcomm Snapdragon 845 wraz z minimum 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Cechą charakterystyczną OnePlus 6T jest zastosowanie czytnika linii papilarnych w ekranie. Podobnie jak Mi 9 nie posiada złącza słuchawkowego oraz nie jest wodoodporny.

Design i jakość wykonania

Oba smartfony są bardzo dobrze wykonane. Zarówno ekran jak i plecki pokryte są szkłem Gorilla Glass. Xiaomi jak i OnePlus zastosowało aluminiową ramkę oraz przyłożyło się do jakości wykonania swoich telefonów.

OnePlus 6T w przeciwieństwie do Xiaomi Mi 9 możemy zakupić jedynie w dwóch czarnych wersjach kolorystycznych - matowym Midnight Black i błyszczącym Mirror Black.

Mi 9 dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych: Piano Black, Ocean Blue oraz Lavander Violet, z czego dwie pierwsze zmieniają swoje barwy.

Źródło: techadvisor

Wymiary

Zarówno OnePlus 6T, jak i Xiaomi Mi 9 mają prawie identyczne wymiary.

Mi9 mierzy 157.5 x 74.7 x 7.6 mm i waży 173 gramy, a 6T 157.5 x 74.8 x 8.2 mm i waży 185 gram.

Wyświetlacz

Źródło: techadvisor

Smartfony posiadają ekrany wykonane w technologii AMOLED z wycięciem w ekranie w kształcie kropli wody. Rozdzielczość w obu przypadkach wynosi 2340 na 1080 pikseli (Full HD+), a proporcje ekranu to 19,5:9. Wyświetlacze zabezpieczone są za pomocą szkła Corning Gorilla Glass 6.

Przekątna wynosi 6,39 cala w Mi 9 oraz 6,41 cala w OnePlus 6T.

Różnicą w przypadku ekranów obu urządzeń jest wsparcie obsługi HDR10 przez Mi 9, co spodoba się kino maniakom.

Źródło: techadvisor

Zwycięzca: Xiaomi Mi 9 (mimo, iż różnica jest naprawdę nie duża)

Konfiguracje i ceny

Ceny detaliczne OnePlus 6T w Polsce zaczynają się od 2399 zł za wersję 6 GB / 128 GB, a kończą na 2749 zł za wersję 8 GB / 256 GB.

Xiaomi Mi 9 dostępny będzie w dwóch konfiguracjach - 6 GB / 64 GB za 2099 zł oraz 2299 zł za wersję 6 GB / 128 GB. Sugerowana cena w Europie wynosi 449 euro. Xiaomi nie przewidziało możliwości zakupu Mi 9 z 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

W obu przypadkach z telefonem otrzymamy podstawowe przezroczyste etui, przejściówkę z USB-C na złącze słuchawkowe oraz szybką ładowarkę.

Należy pamiętać, że telefony nie posiadają złącza na karty pamięci, więc podczas zakupu musimy zadecydować ile pamięci masowej nam wystarczy i wybrać odpowiednią wersję.

Zwycięzca: Remis. To prawda, że Xiaomi jest tańsze i ma wydajniejsze podzespoły, ale w standardzie oferuje mniej pamięci masowej oraz nie ma możliwości zakupu urządzenia z 8 GB pamięci operacyjnej RAM.

Wydajność

Podstawowe konfiguracje obu smartfonów wyposażone są w 6 GB pamięci operacyjnej RAM. Xiaomi posiada 64 GB pamięci masowej, podczas gdy OnePlus 128 GB, jednak to Xiaomi ma szybszy procesor Qualcomm Snapdragon 855 zamiast modelu 845 zastosowanego w 6T.

Qualcomm informuje o aż 45% wzroście wydajności. W rzeczywistości liczba te jest mniejsza, ale nadal 855 to wydajniejszy procesor. Odczuwalne jest to szczególnie podczas korzystania z aplikacji obciążających jeden rdzeń. Wydajność graficzna jest wyższa o 20%. Sprawia to, że w kwestii wydajności z Mi 9 konkurować będzie mógł dopiero kolejny model od OnePlus.

Zwycięzca: Bezsprzecznie Xiaomi Mi 9.

Aparat

Źródło: techadvisor

Mi 9 to pierwszy smartfon chińskiego producenta z trzema obiektywami tylnego aparatu. Główna matryca ma rozdzielczość 48 Mp i jest to Sony IMX586 1/2". Wspierana jest przez teleobiektyw o rozdzielczości 12 Mp i obiektyw szerokokątny o rozdzielczości 16 Mp. To bardzo dobre parametry, co przekłada się na bardzo dobrą jakość zdjęć.

Kamerka do wideorozmów i selfie na przednim panelu to obiektyw o rozdzielczości 20 Mp z autofocusem.

Mi 9 może nagrywać wideo w 960 klatkach na sekundę w 1080p (Full HD) oraz 4K w 60 klatkach na sekundę.

W przypadku OnePlus 6T główny obiektyw posiada rozdzielczość 16 Mp z przesłoną f/1,7 i optyczną stabilizacją obrazu oraz teleobiektyw o rozdzielczości 20 Mp z przesłoną f/1,7.

W świetle dziennym aparaty radzą sobie bardzo dobrze z dobrym kontrastem i równowagą kolorów, choć niektóre ze zdjęć wychodzą nadmiernie nasycone, szczególnie odcieniami zielonego.

Aparat fotograficzny do selfie to obiektyw 16Mp z przesłoną f/2,0, który czasami z trudem wykonuje zdjęcia portretowe, ale zaspokoi potrzeby większości osób.

Źródło: techadvisor

Zwycięzca: Xiaomi Mi 9, co nie oznacza, że aparat w OnePlus jest zły, jest wystarczający dla większości użytkowników.

Oprogramowanie

OnePlus 6T pracuje na systemie OxygenOS, który również jest nieznacznie zmodyfikowaną wersją Androida Pie. Niestandardowe gesty nawigacyjne, ulepszony ekran blokady ekranu i drobne poprawki sprawiają, że obsługa OnePlus'a 6T jest naprawdę przyjemna. Producent pozwala korzystać z nowego systemu nawigacyjnego wprowadzonego przez Google, dodaje również własne sterowanie gestami oraz tradycyjne przyciski nawigacyjne Androida. Zaimplementowano dużo opcji dostosowywania i personalizacji interfejsu.

Xiaomi Mi 9 posiada zainstalowany system Android Pie z autorską nakładką MIUI, która bardzo mocno ingeruje w wygląd i funkcjonalność systemu operacyjnego.

MIUI znacząco odchodzi od standardowego wyglądu Androida, usuwa pasek aplikacji, i przeprojektowuje rozwijany pasek powiadomień. MIUI słynie z dużej ilości dodatkowych funkcji, jak np. rozbudowane narzędzie do wykonywania kopii zapasowych lub możliwość podwójnej instalacji aplikacji, aby korzystać z różnych kont.

Zwycięzca: Remis, to które oprogramowanie jest lepsze zależy od indywidualnych preferencji. Zarówno OnePlus, jak i Xiaomi przyłożyli się do projektowania i optymalizacji systemu operacyjnego, jednak zrobili to po swojemu, przez co nakładki znacząco się od siebie różnią. OxygenOS sprawdzi się u użytkowników, którzy lubią wygląd i prostotę czystego Androida, ale potrzebują większej funkcjonalności, a MIUI przypadnie do gustu osobom ceniącym design, funkcjonalność oraz użytkownikom iPhone'ów.

Specyfikacja techniczna Xiaomi Mi 9

Procesor: Qualcomm Snapdragon 855

Układ Graficzny: Adreno 640

Pamięć RAM: 6GB

Pamięć wewnętrzna: 64/128GB

Typ ekranu: Super AMOLED

Przekątna ekranu: 6,39 cala

Rozdzielczość ekranu: 2340 na 1080 pikseli (Full-HD+)

Łączność: dwuzakresowe Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, NFC, czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran, GPS

Złącza: USB Typu-C, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

System operacyjny: Android 9.0 Pie z nakładką MIUI 10

Bateria: Litowo-jonowa 3300 mAh, wspiera szybkie ładowanie 27W

Aparat: Trzy obiektywowy aparat tylny: 48Mp + 16Mp (obiektyw szerokokątny) + 12Mp (teleobiektyw) ,20Mp aparat przedni

Przesłona obiektywu: Główny obiektyw f/1.8, szerokokątny obiektyw f/2.2, teleobiektyw f/2.2

Lampa błyskowa: Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K do 60 klatek na sekundę, Full HD do 960 klatek na sekundę

Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Grubość: 7,6 mm

Szerokość: 74,7 mm

Wysokość: 157.5 mm

Waga: 173 g

Kolory: Piano Black, Ocean Blue, Lavander Violet

Specyfikacja techniczna OnePlus 6T

Procesor: Qualcomm Snapdragon 845 (4 rdzenie, 2.8 GHz, Kryo + 4 rdzenie, 1.77 GHz, Kryo)

Układ graficzny: Adreno 630

Pamięć RAM: 6 GB / 8 GB

Pamięć wbudowana: 128 GB / 256 GB

Typ ekranu: Optic AMOLED

Przekątna ekranu: 6,41"

Rozdzielczość ekranu: 2340 x 1080

Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth, NFC, System nawigacji satelitarnej GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Złącza: USB Typu-C, Gniazdo kart nanoSIM - 2 szt.

Bateria: Litowo-jonowa 3700 mAh, wspiera szybkie ładowanie 20W

Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie OxygenOS

Rozdzielczość aparatu: 20.0 + 16.0 Mpix - tył; 16.0 Mpix - przód

Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw, f/1.7 - tylny obiektyw szerokokątny

Lampa błyskowa: Wbudowana

Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K (do 60 kl./s), FullHD 1080p (do 240 kl./s)

Dual SIM: Dual SIM LTE - Obsługa dwóch kart SIM w technologii LTE

Grubość: 8,2 mm

Szerokość:74,8 mm

Wysokość: 157.5 mm

Waga: 186 g

Kolory: Mirror Black (błyszczący), Midnight Black (matowy)

Podsumowanie

Źródło: techadvisor

Oba smartfony to flagowe modele, które oferują bardzo dobrą jakość wykonania, wysoką wydajność oraz najnowsze podzespoły. OnePlus 6T to flagowiec z 2018 roku, a Mi 9 z 2019, co ma swoje odzwierciedlenie w specyfikacji technicznej. Xiaomi Mi 8 był konkurentem dla OnePlus 6 - zadebiutowały w podobnym czasie i miały bardzo podobne podzespoły. Mi 9 to flagowiec na rok 2019, dzięki czemu jest wydajniejszy od starszego 6T. Dodatkowo jego cena jest bardzo atrakcyjna. Zdecydowanie warto rozważyć zakup najnowszego flagowca Xiaomi i to on jest zwycięzcą w tym starciu. Z niecierpliwością czekamy na nowy model od OnePlus, aby móc porównać go z Mi 9.