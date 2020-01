Xiaomi Mi 9T i Redmi K20 otrzymują system Android 10 z MIUI 11

Po Chinach, przyszedł czas na resztę świata. Xiaomi zaczyna dziś rozprowadzać aktualizację systemu i nakładki.

W zeszłym tygodniu chińscy użytkownicy Redmi K20 mogli cieszyć się aktualizacją systemu do edycji Android 10 wraz z nakładką MUIU 11. Dzisiaj Xiaomi rozpoczyna dystrybucję poza własne podwórko. Jeśli masz Xiaomi Mi 9T lub Redmi K20, możesz spodziewać się otrzymania aktualizacji w ciągu najbliższych dni. Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca - plik do pobrania to 2,2 GB. Ma on nazwę MIUI V11.0.1.0.QFJEUXM. Aktualizuje system do wersji 10 i od razu wprowadza najnowszą nakładkę MIUI. Wliczone są w to także poprawki bezpieczeństwa od Google z grudnia 2019. Po aktualizacji można cieszyć się szerszymi możliwościami wprowadzania ustawień, a także prywatności i kontroli nad geolokalizacją. Zaletą nowej wersji jest także tryb ciemny, obejmujący wszystkie elementy systemu - od interfejsu po aplikacje - i pozwalający na zaoszczędzenie baterii, ma także pozytywny wpływ na wzrok użytkownika.

W nakładce pojawiają się dodatkowe funkcje dla aparatu i nagrywania, jak tryb super-wolny, filtr TikToka, a także bardziej łagodne animacje. Aby sprawdzić, czy aktualizacja jest już gotowa dla Twojego modelu, wejdź w Ustawienia, a następnie Moje urządzenie i Wersja MIUI. Jeśli aktualizacja będzie gotowa - możesz ją pobrać.