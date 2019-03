Xiaomi Mi 9X - specyfikacja, data premiery, cena [plotki i przecieki]

Jak donoszą serwisy technologiczne z Azji, w kwietniu na rynek trafi Xiaomi Mi 9X. Zebraliśmy w jednym miejscu wszystkie informacje na temat tego smartfona.

Xiaomi Mi 9X - specyfikacja

Dopóki Xiaomi nie poda oficjalnej specyfikacji urządzenia, możemy opierać się wyłącznie na przeciekach. Te zaś podają, że Xiaomi Mi 9X będzie modelem z wyświetlaczem AMOLED o przekątnej 6,4", pokazującym obraz w imponującej rozdzielczości FullHD+. W wyświetlaczu ma znaleźć się czytnik linii papilarnych. Pod nim z kolei będzie bić serce urządzenia, a ma nim być procesor Snapdragon 675. Jak podają źródła przecieków, dostępne będą warianty z 6GB pamięci i 64 lub 128GB miejsca. Tylny aparat ma składać się z trzech obiektywów: 48 Mpix + szerokokątny 16 Mpix + 8 Mpix lub 48 Mpix + szerokokątny 13 Mpix + 8 Mpix Na przedzie, w notchu o kształcie łzy, znajdzie się przedni 32 Mpix.

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9X ma działać pod kontrolą systemu operacyjnego Android 9.0 z nakładką MIUI 10. Zasilanie to prawdopodobnie akumulator o pojemności 3300 mAh. Zdaniem źródeł ma wspierać szybkie ładowanie Quick Charge 4.0.

Xiaomi Mi 9X - data premiery

Xiaomi Mi 9X jest spodziewany w kwietniu, ale ma być dostępny wówczas wyłącznie w Chinach. Nie wiadomo, kiedy trafi do sprzedaży na inne rynki. Plotki głoszą, że ma być sprzedawany na świecie jako Xiaomi Mi A3, co może być prawdą, ponieważ jeden z wariantów tego urządzenia ma pracować pod kontrolą Androida z MIUI. Jednak cały czas poruszamy się w sferze plotek i przypuszczeń.

Xiaomi Mi 9X - cena

Xiaomi Mi 9X ma mieć cenę ok. 1700 juanów, co w przeliczeniu daje ok. 965 złotych.