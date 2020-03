Xiaomi Mi A2 Lite otrzymuje system Android 10

Chiński producent zaczął wypuszczać aktualizację dla Mi A2 Lite. Użytkownicy tego smartfona mogą już zaktualizować system operacyjny do edycji Android 10.

Xiaomi wypuściło model Mi A2 Lite w drugiej połowie 2018 roku. Był to odświeżony model Redmi 6 Pro, który wchodził w program Android Oreo. Od momentu debiutu na pokładzie działał system Android 8.1, potem nastąpiła aktualizacja do Android 9 Pie i nic nie wskazywało na to, że ten stan rzeczy ulegnie zmianie. Dzisiaj na stronie społeczności MIUI (czyli nakładki Xiaomi dla użytkowników Androida), pojawiła się informacja o rozpoczęciu rozsyłania pliku aktualizacyjnego. Ma on nazwę V11.0.2.0.QDLMIXM i już mogą korzystać z niego pierwsze osoby. W początkowej fazie aktualizacja jest nieco ograniczona - dopiero po upewnieniu się, że po aktualizacji nie ma żadnych problemów, zostanie ona udostępniona szerzej.

Aktualizacja Xiaomi Mi A2 Lite przynosi m.in. tryb ciemny, obsługę nowych gestów i wszystko inne, co ma do zaoferowania Android 10. Ponieważ towarzyszy jej nowa wersja nakładki MIUI, na telefonie pojawią się także aplikacje Xiaomi, a niektóre systemowe zostaną zastąpione - jak na przykład Radio FM przez podobną aplikację, ale wyprodukowaną przez Qualcomm.

Źródło: Xiaomi