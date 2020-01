Xiaomi Mi A2 otrzymuje system Android 10

Xiaomi zrobiło miłą niespodziankę użytkownikom telefonu Mi A2 - od dzisiaj mogą oni zaktualizować system do Androida 10.

Xiaomi Mi A2 pojawiło się na rynku w lipcu 2018 roku z systemem Android 8.1 Oreo na pokładzie. Jednak już w listopadzie tego samego roku użytkownicy mogli zaktualizować go do edycji Android 9 Pie. Niecały rok później, we wrześniu 2019 roku, pojawiła się wersja beta dziesiątego Androida, a dzisiaj - jego stabilna wersja dla urządzenia. Może to zarazem oznaczać, że również Mi A3 wkrótce doczeka się aktualizacji. Dla osób korzystających z Android One był to długi okres oczekiwania, ale na tym koniec. Plik aktualizacyjny o wadze 1,3GB już czeka na pobranie. Xiaomi wyciągnęło wnioski z wersji beta i pierwsze osoby, które korzystają z Androida 10 na Mi A2, donoszą o płynnym działaniu i braku błędów. Jednak gdzieniegdzie interfejs może sprawiać problemy, nie ma także niektórych funkcji, jak VoWiFi.

Pliki aktualizacyjny Android 10 dla Xiaomi Mi A2 zawiera grudniowe poprawki bezpieczeństwa od Google. Można go pobierać ręcznie z tego adresu lub zaczekać, aż producent sam poinformuje o możliwości aktualizacji. Zalecamy raczej tą drugą opcję - często po premierze stabilnych edycji producent szybko dodaje poprawkę, ponieważ zawsze zdarzy się jakiś przepuszczony bug.