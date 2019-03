Xiaomi Mi A3 - specyfikacja, cena, data premiery [przecieki i plotki]

Chińskie Xiaomi nie ustaje w produkcji coraz to nowszych model. Czy warto czekać na serię Xiaomi Mi A3? Sprawdzamy, co wiemy na temat tego smartfona.

Xiaomi Mi A3 - specyfikacja

Przecieki podają, że Xiaomi Mi A3 będzie korzystać z możliwości procesora Qualcomm Snapdragon 675 lub 710, a użytkownicy otrzymają do wyboru dwa warianty RAM - 6 i 8GB. W obu przypadkach sugeruje to wysoką wydajność w praktycznie wszystkich aspektach. Wielkość wyświetlacza nie została jeszcze podana, a pogłoski mówią o tym, że będzie to OLED z wbudowanym czytnikiem linii papilarnych. Czy faktycznie tak będzie? Trudno powiedzieć, ale rozwiązanie to może wpłynąć na cenę smartfona. Jeśli chodzi o aparaty, z tyłu znajdzie się podwójny, co podają wszystkie źródła, przecieki różnią się jednak wielkościami matryc obiektywów - najczęściej podawana kombinacja to 48 Mpix + 12 Mpix oraz 32 Mpix z przodu. Smartfon ma być wyposażony w czytnik NFC.

Serwis XDA-Developers dotarł do informacji, że Xiaomi Mi A3 ukaże się w trzech wersjach, nazwanych roboczo "pyxis", "bamboo_sprout" oraz "cosmos_sprout". Dwie z nich będą działać pod kontrolą Android One, trzeci - Androida z nakładką MIUI. Według serwisu ten pierwszy będzie następcą Mi 6X.

Xiaomi Mi A2

Xiaomi Mi A3 - data premiery

Nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery żadnej z hipotetycznych wersji Xiaomi Mi A3, jednak pojawienie się tych modeli na rynku jest spodziewane nie wcześniej, niż latem 2019 roku. Obstawiamy jego ostatni okres, czyli sierpień.

Xiaomi Mi A3 - cena

Sugerowana cena jest na razie nieznana. Spodziewamy się jednak, że będzie to średnia półka cenowa.

Ten artykuł będzie aktualizowany w miarę pojawiania się kolejnych informacji o Xiaomi Mi A3.