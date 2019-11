Xiaomi Mi Band 3i bez czujnika tętna oficjalnie

Xiaomi właśnie zaprezentowało kolejną wersję bestsellerowej opaski fitness Mi Band. Model 3i został zaprojektowany specjalnie z myślą o rynku indyjskim. Urządzenie wygląda niemalże identycznie jak zwykły Mi Band 3, który został już zastąpiony przez Mi Band'a 4, ale nie posiada czujnika tętna, który w innych modelach znajduje się na spodniej części obudowy. Dzięki temu Xiaomi mogło dosyć drastycznie obniżyć cenę Mi Band'a 3i. Został on wyceniony na kwotę INR1,299, co w przeliczeniu daje około 18 dolarów (około 70 zł netto).

Poza brakiem sensora do monitorowania tętna Mi Band 3i posiada takie same funkcje, jak zwykły model. Urządzenie wyposażono w czarno-biały ekran AMOLED o przekątnej 0,78 cala i rozdzielczości 128 x 80 pikseli wraz z przyciskiem domowym. Pojemnościowy klawisz pozwala na sterowanie opaską, a dwa styki Pogo Pins umieszczone z tyłu obudowy służą do ładowania.

Marketingowcy Xiaomi postarali się i na żadnym zdjęciu reklamowym nie widać, że Mi Band 3i nie posiada czujnika tętna. Firma przedstawia zdjęcia urządzenia z przodu lub na nadgarstku użytkownika. Wszystkie inne funkcje takie, jak śledzenie snu, alarm bezczynności, powiadomienia z aplikacji, lokalizowania oraz odblokowywanie smartfona działają tak samo, jak w innych (droższych) modelach opaski.

Introducing the all-new #MiSmartBand3i - Designed exclusively for India!

- AMOLED touch display

- Up to 20 days of battery life

- Multiple activity tracking

- Rated 5ATM water resistant

- Call and notification alerts



